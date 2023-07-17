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«Флора» — «Ракув»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Флора» — «Ракув» 18 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Ракува» в матче Лиги конференций против «Астаны».
Фото Global Look Press

18 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов польский «Ракув» после минимальной домашней победы (1:0) отправится на выезд к эстонской «Флоре». Игра пройдет в Таллине на стадионе «Лиллекюла». Арбитр Мариан Александру Барбу из Румынии даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. В России не покажут эту встречу.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
18 июл, 20:00. A. Le Coq Arena (Lillekula Arena) (Таллин)
Флора
Ракув

В букмекерской компании Olimpbet считают гостей однозначными фаворитами: коэффициент на победу красно-синих в основное время — 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 5.35 (17%). Даже на ничью предложена заметно меньшая котировка 3.86 (24%).

Думаете, что команды не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3860 рублей.

Эксперты практически уверены в проходе «Ракува» во второй этап: поставить на это можно за 1.08. Квалификация «Флоры» доступна за 8.00.

Три наиболее возможных, по оценкам букмекеров, итога поединка отражают силу гостей:

• 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 5.88;

• 1:1 — за 6.80.

Аналитики не ждут большого количества взятий ворот: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.75. В первом матче соперники подарили только один забитый мяч.

Обмен меткими ударами предложен за 2.09, обратный рынок идет за 1.75.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Флора» — «Ракув»

Поляки выглядят серьезными фаворитами, но на старте сезона-2023/24 не впечатляют результативностью. В первой встрече с «Флорой» отметились лишь одним забитым мячом, в последующем Суперкубке Польши вообще не забили ни одного и уступили в серии пенальти. Игра за трофей случилась всего за три дня до ответного поединка с эстонцами. «Ракув» вряд ли будет разрывать в гостевом матче, который окажется для команды уже третьим за неделю.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2(1.5) за 1.91.

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«Зриньски» — «Урарту»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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