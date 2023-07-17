«Флора» — «Ракув»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года
18 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов польский «Ракув» после минимальной домашней победы (1:0) отправится на выезд к эстонской «Флоре». Игра пройдет в Таллине на стадионе «Лиллекюла». Арбитр Мариан Александру Барбу из Румынии даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. В России не покажут эту встречу.
В букмекерской компании Olimpbet считают гостей однозначными фаворитами: коэффициент на победу красно-синих в основное время — 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 5.35 (17%). Даже на ничью предложена заметно меньшая котировка 3.86 (24%).
Думаете, что команды не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3860 рублей.
Эксперты практически уверены в проходе «Ракува» во второй этап: поставить на это можно за 1.08. Квалификация «Флоры» доступна за 8.00.
Три наиболее возможных, по оценкам букмекеров, итога поединка отражают силу гостей:
• 1:0 — за 5.80;
• 2:0 — за 5.88;
• 1:1 — за 6.80.
Аналитики не ждут большого количества взятий ворот: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.75. В первом матче соперники подарили только один забитый мяч.
Обмен меткими ударами предложен за 2.09, обратный рынок идет за 1.75.
Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Флора» — «Ракув»
Поляки выглядят серьезными фаворитами, но на старте сезона-2023/24 не впечатляют результативностью. В первой встрече с «Флорой» отметились лишь одним забитым мячом, в последующем Суперкубке Польши вообще не забили ни одного и уступили в серии пенальти. Игра за трофей случилась всего за три дня до ответного поединка с эстонцами. «Ракув» вряд ли будет разрывать в гостевом матче, который окажется для команды уже третьим за неделю.
Рекомендуемая ставка: ИТМ2(1.5) за 1.91.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -