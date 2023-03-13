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Сегодня, 12:15

«Жирона» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 13 марта 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Жирона» — «Атлетико» 13 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

13 марта в 25-м туре чемпионата Испании «Жирона» на стадионе «Монтиливи» примет «Атлетико». Встреча начнется по свистку арбитра Марио Мелеро Лопеса в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 22.45 мск будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 25-й тур
13 мар, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Атлетико

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «Атлетико» фаворитом поединка: на победу мадридского клуба предложено поставить за 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничья оценена в 3.39 (28%), успех хозяев идет за 3.64 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Жироны» в случае благоприятного исхода принесет 3640 рублей.

«Атлетико» и «Жирона» — одни из самых забивающих команд ла лиги (по 38 голов): больше только у «Реала» (50) и «Барселоны» (46). На ТБ 2.5 коэффициент — 2.21, на ТМ 2.5 — 1.72.

Обмен забитыми мячами доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

«Жирона» не проиграла в семи из девяти матчей дома. На ничью или победу хозяев предложено поставить за 1.74.

Антуан Гризманн — самый результативный игрок «Атлетико» (8+8), француз отличился в трех встречах подряд (2+2). На его гол доступна котировка 2.75.

Аналитики ОЛИМПБЕТ предложили три самых вероятных исхода поединка:

  • 1:1 — за 6.25;

  • 1:0 в пользу «Атлетико» — за 6.87;

  • 0:0 — за 7.10.

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Прогноз и ставка на матч ла лиги «Жирона» — «Атлетико»

«Жирона» уверенно играет дома в сезоне-2022/23: уступила лишь в трех из 12 матчей, а в шести оказалась сильнее противников. Причем в семи из последних девяти поединков на родном стадионе каталонский клуб не проиграл. Домашние встречи против «Атлетико» для бело-красных тоже складываются удачно: не уступили в трех предыдущих на «Монтиливи».

Но «Атлетико» набрал отличный ход в чемпионате Испании: после поражения от «Барселоны» в начале января (0:1) мадридцы выдали восемь встреч без поражений. В гостях они играют даже лучше, чем дома: взяли на три балла больше (24).

Оба клуба много забивают (по 38), а защита «Жироны» — одна из худших в ла лиге (38 пропущенных). Команды играли между собой семь раз, и лишь один поединок закончился без голов в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.95.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Жирона
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«Атлетик» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 12 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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