13 марта в 25-м туре чемпионата Испании «Жирона» на стадионе «Монтиливи» примет «Атлетико». Встреча начнется по свистку арбитра Марио Мелеро Лопеса в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 22.45 мск будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «Атлетико» фаворитом поединка: на победу мадридского клуба предложено поставить за 2.15 — это примерно 45% вероятности. Ничья оценена в 3.39 (28%), успех хозяев идет за 3.64 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу «Жироны» в случае благоприятного исхода принесет 3640 рублей.

«Атлетико» и «Жирона» — одни из самых забивающих команд ла лиги (по 38 голов): больше только у «Реала» (50) и «Барселоны» (46). На ТБ 2.5 коэффициент — 2.21, на ТМ 2.5 — 1.72.

Обмен забитыми мячами доступен за 1.95, обратный рынок — за 1.86.

«Жирона» не проиграла в семи из девяти матчей дома. На ничью или победу хозяев предложено поставить за 1.74.

Антуан Гризманн — самый результативный игрок «Атлетико» (8+8), француз отличился в трех встречах подряд (2+2). На его гол доступна котировка 2.75.

Аналитики ОЛИМПБЕТ предложили три самых вероятных исхода поединка:

1:1 — за 6.25;

1:0 в пользу «Атлетико» — за 6.87;

0:0 — за 7.10.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Жирона» — «Атлетико»

«Жирона» уверенно играет дома в сезоне-2022/23: уступила лишь в трех из 12 матчей, а в шести оказалась сильнее противников. Причем в семи из последних девяти поединков на родном стадионе каталонский клуб не проиграл. Домашние встречи против «Атлетико» для бело-красных тоже складываются удачно: не уступили в трех предыдущих на «Монтиливи».

Но «Атлетико» набрал отличный ход в чемпионате Испании: после поражения от «Барселоны» в начале января (0:1) мадридцы выдали восемь встреч без поражений. В гостях они играют даже лучше, чем дома: взяли на три балла больше (24).

Оба клуба много забивают (по 38), а защита «Жироны» — одна из худших в ла лиге (38 пропущенных). Команды играли между собой семь раз, и лишь один поединок закончился без голов в обе стороны.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.95.