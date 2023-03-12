«Атлетик» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 12 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
12 марта в рамках 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» сыграет с «Барселоной». Встреча начнется по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано в 23.00 по московскому времени. Трансляция матча на онлайн-платформе «Okko Спорт» стартует в 22.55 мск.
Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Барселону» фаворитом встречи: победа каталонцев оценена в 2.23 — это около 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.38 (29%), успех «Атлетика» — за 3.49 (28%).
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В четырех из пяти последних очных встреч команды забивали не менее четырех голов. ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.72.
В четырех предыдущих поединках из пяти у «Барселоны» и в трех матчах из четырех у «Атлетика» забивала только одна команда. На обмен голами можно поставить за 1.93. Условие «обе забьют — нет» предложено за 1.88.
Лучший бомбардир «Барселоны» и ла лиги Роберт Левандовски (15 голов) пропустит матч из-за травмы. Без него каталонцы забили всего один мяч в трех поединках подряд. Поставить на то, что игроки Хави не огорчат «Атлетик», можно за 3.56.
«Барселона» не проиграла пять из семи матчей против басков и забила в девяти последних очных поединках. Вариант Х2 доступен за котировку 1.34.
В четырех из пяти предыдущих встреч каталонцы отличились в первом тайме: пять мячей забито до перерыва и только два — после. Гол «Барсы» в первой половине игры оценен в 2.06.
Самый вероятный исход встречи, по версии ОЛИМПБЕТ, — 1:1 за 6.19.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3