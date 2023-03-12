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«Атлетик» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 12 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Атлетик» — «Барселона» 12 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Рафинья.
Фото Global Look Press

12 марта в рамках 25-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» сыграет с «Барселоной». Встреча начнется по свистку арбитра Хесуса Хиля Мансано в 23.00 по московскому времени. Трансляция матча на онлайн-платформе «Okko Спорт» стартует в 22.55 мск.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
12 мар, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Барселона

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Барселону» фаворитом встречи: победа каталонцев оценена в 2.23 — это около 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.38 (29%), успех «Атлетика» — за 3.49 (28%).

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В четырех из пяти последних очных встреч команды забивали не менее четырех голов. ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 2.21, ТМ 2.5 — за 1.72.

В четырех предыдущих поединках из пяти у «Барселоны» и в трех матчах из четырех у «Атлетика» забивала только одна команда. На обмен голами можно поставить за 1.93. Условие «обе забьют — нет» предложено за 1.88.

Лучший бомбардир «Барселоны» и ла лиги Роберт Левандовски (15 голов) пропустит матч из-за травмы. Без него каталонцы забили всего один мяч в трех поединках подряд. Поставить на то, что игроки Хави не огорчат «Атлетик», можно за 3.56.

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«Барселона» не проиграла пять из семи матчей против басков и забила в девяти последних очных поединках. Вариант Х2 доступен за котировку 1.34.

В четырех из пяти предыдущих встреч каталонцы отличились в первом тайме: пять мячей забито до перерыва и только два — после. Гол «Барсы» в первой половине игры оценен в 2.06.

Самый вероятный исход встречи, по версии ОЛИМПБЕТ, — 1:1 за 6.19.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
0
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«Атлетик» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 12 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

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П
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Спартак

 8
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Локомотив

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