13 марта в 26-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Милан» и «Салернитана». Матч начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Федерико Ла Пенна.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Милан» фаворитом противостояния: победа россонери оценена в 1.27, это примерно 77% вероятности исхода. Ничья предложена за 6.15 (16%), триумф «Салернитаны» — за 12.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном результате принесет выигрыш в 6150 рублей.

В двух из трех последних очных матчей команды забивали не менее трех голов. На ТБ 2.5 доступен коэффициент 1.68, на ТМ 2.5 — 2.28.

«Салернитана» не проиграла в двух матчах подряд — разгромила «Монцу» (3:0) и поделила очки с «Сампдорией» (0:0). На продолжение беспроигрышной серии с «Миланом» предложена котировка 4.03.

За всю историю противостояния лишь два поединка завершились без голов от обеих команд. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Условие «обе забьют — нет» предложено за 1.66.

Взять победу «Милана» с форой (-1.5) можно за 1.81.

Красно-черные не пропустили в пяти последних встречах из шести во всех турнирах. Ставка на то, что гости не забьют, доступна за 1.78.

Самый вероятный результат, по версии аналитиков ОЛИМПБЕТ, — победа «Милана» 2:0. Данный исход доступен за 5.99.