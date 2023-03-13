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«Милан» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 13 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Салернитана» 13 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

13 марта в 26-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Милан» и «Салернитана». Матч начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Федерико Ла Пенна.

Италия. Серия А. 26-й тур
13 мар, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Салернитана

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Милан» фаворитом противостояния: победа россонери оценена в 1.27, это примерно 77% вероятности исхода. Ничья предложена за 6.15 (16%), триумф «Салернитаны» — за 12.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном результате принесет выигрыш в 6150 рублей.

В двух из трех последних очных матчей команды забивали не менее трех голов. На ТБ 2.5 доступен коэффициент 1.68, на ТМ 2.5 — 2.28.

«Салернитана» не проиграла в двух матчах подряд — разгромила «Монцу» (3:0) и поделила очки с «Сампдорией» (0:0). На продолжение беспроигрышной серии с «Миланом» предложена котировка 4.03.

За всю историю противостояния лишь два поединка завершились без голов от обеих команд. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Условие «обе забьют — нет» предложено за 1.66.

Взять победу «Милана» с форой (-1.5) можно за 1.81.

Красно-черные не пропустили в пяти последних встречах из шести во всех турнирах. Ставка на то, что гости не забьют, доступна за 1.78.

Самый вероятный результат, по версии аналитиков ОЛИМПБЕТ, — победа «Милана» 2:0. Данный исход доступен за 5.99.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Салернитана
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«Жирона» — «Атлетико»: прогноз на матч ла лиги 13 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Спартак

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Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

 8
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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Торпедо М

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