«Милан» — «Салернитана»: где смотреть матч серии А 13 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
13 марта в 26-м туре чемпионата Италии на стадионе «Сан-Сиро» сразятся «Милан» и «Салернитана». Матч начнется в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция встречи стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Федерико Ла Пенна.
Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ считает «Милан» фаворитом противостояния: победа россонери оценена в 1.27, это примерно 77% вероятности исхода. Ничья предложена за 6.15 (16%), триумф «Салернитаны» — за 12.0 (7%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход при благоприятном результате принесет выигрыш в 6150 рублей.
В двух из трех последних очных матчей команды забивали не менее трех голов. На ТБ 2.5 доступен коэффициент 1.68, на ТМ 2.5 — 2.28.
«Салернитана» не проиграла в двух матчах подряд — разгромила «Монцу» (3:0) и поделила очки с «Сампдорией» (0:0). На продолжение беспроигрышной серии с «Миланом» предложена котировка 4.03.
За всю историю противостояния лишь два поединка завершились без голов от обеих команд. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Условие «обе забьют — нет» предложено за 1.66.
Взять победу «Милана» с форой (-1.5) можно за 1.81.
Красно-черные не пропустили в пяти последних встречах из шести во всех турнирах. Ставка на то, что гости не забьют, доступна за 1.78.
Самый вероятный результат, по версии аналитиков ОЛИМПБЕТ, — победа «Милана» 2:0. Данный исход доступен за 5.99.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3