19 ноября в 15-м туре РПЛ сыграют «Зенит» и «Нижний Новгород». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер».

«Зенит» лидирует в чемпионате, за 14 туров набрав 30 очков. «Нижний» занимает 13-ю строчку в чемпионате с 14 очками.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На успех команды из Санкт-Петербурга можно поставить с котировкой 1.13 — это примерно 85% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.80 (15%), а победа «Нижнего» есть в линии за 27.0 (5%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 8800 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 1.43, а Ф2(+1.5) — за 2.80.

Тотал мячей больше 3 есть в линии за 1.83. ТМ можно взять за 2.04.

Голы «Зенита» в двух таймах можно забрать за 1.63. Аналогичный исход на «Нижний» есть за 18.0.