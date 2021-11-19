19 ноября состоится очередной тур КХЛ. В Балашихе на местной арене «Авангард» проведет матч с «Металлургом». Встреча начнется в 19.30. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Прямой эфир стартует в 19.25.

В этом матче эксперты не видят явного фаворита. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Авангарда» в основное время за 2.40 — это около 43% вероятности. Ничья идет за 2.90 (22%). Победа «Металлурга» по итогам трех периодов оценивается коэффициентом 2.65 (35%).

Ф1(-1) идет за 2.90, а Ф2(+1) — за 1.39.

Ставка «Авангард» не проиграет" есть в линии за 1.44. Если вы поставите 1000 рублей на победу «Авангарда», то в случае успеха команды сможете выиграть 2400 рублей.

Аналитики считают, что первый гол в этом матче забьет «Авангард». На этот исход можно поставить за 1.83.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.75. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.08.