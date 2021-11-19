Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Зенит» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч 19 ноября онлайн в прямом эфире

17:15
Александр Кержаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кержаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

19 ноября 2021 года матч между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» откроет программу 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.55.

Александр Кержаков. «Зенит» — «Нижний Новгород»: Кержаков не сдаст экзамен Семаку

Команда Семака — явный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Зенит» можно за 1.13 — это примерно 85% вероятности. Потенциальный успех «Нижнего Новгорода» оценивается коэффициентом 27.0 (4%), а ничья — 8.80 (11%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» можно выиграть 27 000 рублей в случае успеха команды Кержакова.

Ф1(-2) идет за 1.70, а Ф2(+2) — за 2.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.52, а ТМ 2.5 — за 2.55.

Шансы «Зенита» отличиться трижды или более оцениваются котировкой 1.80.

Уверены, что «Нижний Новгород» забьет на «Газпром Арене»? Поставить на гол гостей можно за 2.44.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 4:0 — коэффициент 5.10

· 2:0 — 5.30

· 3:0 — 5.70

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
19 ноября, 19:00
Нижний Новгород
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Егор Сергеев все материалы автора
Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Байден передаст полномочия Харрис на время нахождения под анестезией
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры