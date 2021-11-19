19 ноября 2021 года матч между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» откроет программу 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 18.55.

Команда Семака — явный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Зенит» можно за 1.13 — это примерно 85% вероятности. Потенциальный успех «Нижнего Новгорода» оценивается коэффициентом 27.0 (4%), а ничья — 8.80 (11%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» можно выиграть 27 000 рублей в случае успеха команды Кержакова.

Ф1(-2) идет за 1.70, а Ф2(+2) — за 2.23.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.52, а ТМ 2.5 — за 2.55.

Шансы «Зенита» отличиться трижды или более оцениваются котировкой 1.80.

Уверены, что «Нижний Новгород» забьет на «Газпром Арене»? Поставить на гол гостей можно за 2.44.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 4:0 — коэффициент 5.10

· 2:0 — 5.30

· 3:0 — 5.70