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Сегодня, 14:00

«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» 22 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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22 октября действующий чемпион России «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча 12-го тура начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.00 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

«Зенит» — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых выставлен коэффициент 1.53, это примерно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (22%), успех «Крыльев Советов» — за 6.38 (13%).

Верите, что самарцы наберут очки в Санкт-Петербурге? Вариант Х2 идет за 2.61.

Если считаете, что соперники забьют минимум три мяча на двоих, возьмите ТБ 2.5 за 1.70. ТМ 2.5 — за 2.21.

На то, что «Зенит» и «Крылья» обменяются голами, котировка — 1.85. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.94.

Можете рассмотреть варианты по количеству ударов в створ: девять и более идут за 1.85, восемь и менее — тоже за 1.85.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

«Зенит» провел два неплохих матча перед международной паузой — обыграл 2:1 «Балтику» и 2:0 «Сочи». А вот «Крылья», наоборот, после разгрома «Спартака» (4:0) слегка повалились — уступили «Ахмату» и «Пари НН», не забив ни одного мяча при пяти пропущенных.

У себя дома сине-бело-голубые почти не испытывают проблем как против самарцев, так и в целом. У «крылышек» они выиграли в Санкт-Петербурге девять из 10 последних встреч. Что касается голов, то здесь тоже все здорово — ТБ 2.5 сыграл в восьми предыдущих играх с будущим соперником.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.62.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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