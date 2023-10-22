«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2023 года
22 октября действующий чемпион России «Зенит» на «Газпром Арене» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча 12-го тура начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.00 мск. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова.
«Зенит» — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу сине-бело-голубых выставлен коэффициент 1.53, это примерно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.49 (22%), успех «Крыльев Советов» — за 6.38 (13%).
Верите, что самарцы наберут очки в Санкт-Петербурге? Вариант Х2 идет за 2.61.
Если считаете, что соперники забьют минимум три мяча на двоих, возьмите ТБ 2.5 за 1.70. ТМ 2.5 — за 2.21.
На то, что «Зенит» и «Крылья» обменяются голами, котировка — 1.85. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.94.
Можете рассмотреть варианты по количеству ударов в створ: девять и более идут за 1.85, восемь и менее — тоже за 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»
«Зенит» провел два неплохих матча перед международной паузой — обыграл 2:1 «Балтику» и 2:0 «Сочи». А вот «Крылья», наоборот, после разгрома «Спартака» (4:0) слегка повалились — уступили «Ахмату» и «Пари НН», не забив ни одного мяча при пяти пропущенных.
У себя дома сине-бело-голубые почти не испытывают проблем как против самарцев, так и в целом. У «крылышек» они выиграли в Санкт-Петербурге девять из 10 последних встреч. Что касается голов, то здесь тоже все здорово — ТБ 2.5 сыграл в восьми предыдущих играх с будущим соперником.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1