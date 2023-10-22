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Сегодня, 12:15

«Спартак» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 22 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Пари НН».
Фото Официальный телеграм-канал «Пари НН»

22 октября московский «Спартак» в 12-м туре чемпионата России сыграет с «Пари НН». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 13.55 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Амелин.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безоговорочным фаворитом игры. На победу красно-белых в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.70, это примерно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Пари НН» — за 5.18 (16%).

На то, что гости сыграют мощно и хотя бы не уступят, котировка — 2.21.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — тоже за 1.92.

Условие, при котором команды обменяются голами, доступно за 1.90. Противоположный результат предложен за 1.89.

Нижегородцы забили в четырех из шести очных встреч против «Спартака». Результативный удар гостей оценен в 1.59.

Александр Соболев. «Соболев идет по пути Дзюбы». «Спартак» сыграет с «Пари НН» на фоне скандала, но добьется результата

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 или 1:0 в пользу москвичей за 6.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 21 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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