«Спартак» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
22 октября московский «Спартак» в 12-м туре чемпионата России сыграет с «Пари НН». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 13.55 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Амелин.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безоговорочным фаворитом игры. На победу красно-белых в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.70, это примерно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Пари НН» — за 5.18 (16%).
На то, что гости сыграют мощно и хотя бы не уступят, котировка — 2.21.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — тоже за 1.92.
Условие, при котором команды обменяются голами, доступно за 1.90. Противоположный результат предложен за 1.89.
Нижегородцы забили в четырех из шести очных встреч против «Спартака». Результативный удар гостей оценен в 1.59.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 или 1:0 в пользу москвичей за 6.80.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1