22 октября московский «Спартак» в 12-м туре чемпионата России сыграет с «Пари НН». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 13.55 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Амелин.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» безоговорочным фаворитом игры. На победу красно-белых в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 1.70, это примерно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Пари НН» — за 5.18 (16%).

На то, что гости сыграют мощно и хотя бы не уступят, котировка — 2.21.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, ТМ 2.5 — тоже за 1.92.

Условие, при котором команды обменяются голами, доступно за 1.90. Противоположный результат предложен за 1.89.

Нижегородцы забили в четырех из шести очных встреч против «Спартака». Результативный удар гостей оценен в 1.59.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 или 1:0 в пользу москвичей за 6.80.

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