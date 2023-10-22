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Сегодня, 15:00

«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 22 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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22 октября в главном матче дня КХЛ «Ак Барс» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится на «Татнефть Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Ак Барс» считается минимальным фаворитом предстоящей игры. Успех казанцев в основное время оценен котировкой 2.57, что примерно 39% вероятности исхода. Триумф ЦСКА идет за 2.62 (38%), «мирный» результат — за 3.87 (23%).

Пять и более шайб в матче можно оформить за 1.87. Если же уверены, что их будет меньше, возьмите ТМ 4.5 за 1.80.

Выигрыш «Ак Барса» с учетом ОТ и серии буллитов выставлен за 1.89, ЦСКА — за 1.90.

В двух последних очных матчах обе команды забрасывали минимум по две шайбы (5:2 и 3:2). На то, что история повторится, котировка — 2.06.

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2135725В сентябре казанцы победили коллектив Федотова со счетом 5:2. Если они снова выиграют с разницей минимум в две шайбы, сыграет коэффициент 3.55.

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ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 22 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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