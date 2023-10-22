«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
22 октября в главном матче дня КХЛ «Ак Барс» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится на «Татнефть Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
«Ак Барс» считается минимальным фаворитом предстоящей игры. Успех казанцев в основное время оценен котировкой 2.57, что примерно 39% вероятности исхода. Триумф ЦСКА идет за 2.62 (38%), «мирный» результат — за 3.87 (23%).
Пять и более шайб в матче можно оформить за 1.87. Если же уверены, что их будет меньше, возьмите ТМ 4.5 за 1.80.
Выигрыш «Ак Барса» с учетом ОТ и серии буллитов выставлен за 1.89, ЦСКА — за 1.90.
В двух последних очных матчах обе команды забрасывали минимум по две шайбы (5:2 и 3:2). На то, что история повторится, котировка — 2.06.
2135725В сентябре казанцы победили коллектив Федотова со счетом 5:2. Если они снова выиграют с разницей минимум в две шайбы, сыграет коэффициент 3.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1