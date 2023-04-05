5 апреля в ответном полуфинале Кубка России Пути РПЛ сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Поединок пройдет на «ВЭБ Арене», арбитр Артем Любимов даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» c 19.25 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 2:2.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.74, это около 56% вероятности. Выигрыш самарцев предложен с котировкой 4.40 (20%). Ничья доступна за 4.10 (24%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 4400 рублей.

Победа ЦСКА по итогам двух встреч оценена коэффициентом 1.42, успех «Крыльев» идет за 2.83.

Оба клуба не пробили тотал больше 2.5 гола в трех из пяти последних игр. На очный поединок ТБ 2.5 предложен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

За шесть предыдущих встреч команды забили друг другу лишь однажды — в первом матче этого противостояния в Кубке России. Обмен голами и в этот раз доступен за 1.81, обратный рынок — за 1.98.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. Этот исход идет за 7.00.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» проваливают сезон. Некогда веселая атакующая команда распродала лидеров, а замену не нашла. Теперь меньше «КС» (21) в РПЛ забивают только глухие аутсайдеры «Химки» (19) и «Торпедо» (13). Игорь Осинькин и компания в глубокой яме — в 2023-м выиграли один матч — у «Динамо» (2:1), и уже шесть поединков подряд не могут победить. Самарцы трижды всухую проиграли, в том числе ЦСКА в РПЛ (0:4), и забили всего семь мячей за семь матчей, пропустив 11.

Армейцы на старте календарного года тоже чередовали победы с поражениями, но сейчас, похоже, встали на путь исправления: не проиграли уже четыре официальные встречи, а в трех из них и вовсе победили. Зелено-бело-синие для ЦСКА любимый соперник: в последних 20 поединках москвичи взяли верх 15 раз, а уступили всего трижды. Две недели назад армейцы без проблем разобрались с «крылышками» и в этот раз вряд ли упустят победу.

Рекомендуемая ставка: успех ЦСКА в основное время за 1.74.