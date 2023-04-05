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ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз на полуфинал Кубка России 5 апреля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» 5 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Global Look Press

5 апреля в ответном полуфинале Кубка России Пути РПЛ сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Поединок пройдет на «ВЭБ Арене», арбитр Артем Любимов даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» c 19.25 мск. Первый раунд противостояния завершился со счетом 2:2.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.74, это около 56% вероятности. Выигрыш самарцев предложен с котировкой 4.40 (20%). Ничья доступна за 4.10 (24%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 4400 рублей.

Победа ЦСКА по итогам двух встреч оценена коэффициентом 1.42, успех «Крыльев» идет за 2.83.

Оба клуба не пробили тотал больше 2.5 гола в трех из пяти последних игр. На очный поединок ТБ 2.5 предложен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

За шесть предыдущих встреч команды забили друг другу лишь однажды — в первом матче этого противостояния в Кубке России. Обмен голами и в этот раз доступен за 1.81, обратный рынок — за 1.98.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени — 1:1. Этот исход идет за 7.00.

Федор Чалов (ЦСКА). ЦСКА — «Крылья Советов»: разыгравшийся Чалов приблизит армейцев к первому за пять лет трофею

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» проваливают сезон. Некогда веселая атакующая команда распродала лидеров, а замену не нашла. Теперь меньше «КС» (21) в РПЛ забивают только глухие аутсайдеры «Химки» (19) и «Торпедо» (13). Игорь Осинькин и компания в глубокой яме — в 2023-м выиграли один матч — у «Динамо» (2:1), и уже шесть поединков подряд не могут победить. Самарцы трижды всухую проиграли, в том числе ЦСКА в РПЛ (0:4), и забили всего семь мячей за семь матчей, пропустив 11.

Армейцы на старте календарного года тоже чередовали победы с поражениями, но сейчас, похоже, встали на путь исправления: не проиграли уже четыре официальные встречи, а в трех из них и вовсе победили. Зелено-бело-синие для ЦСКА любимый соперник: в последних 20 поединках москвичи взяли верх 15 раз, а уступили всего трижды. Две недели назад армейцы без проблем разобрались с «крылышками» и в этот раз вряд ли упустят победу.

Рекомендуемая ставка: успех ЦСКА в основное время за 1.74.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч Кубка Италии 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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