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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 31 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 31 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

31 декабря в 18-м туре АПЛ встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 15.30 по московскому времени на стадионе «Молинью», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Роберт Джонс.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
31 дек, 15:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами манкунианцев. Поставить на них можно за 1.87, это примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех хозяев — за 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3800 рублей.

Если считаете, что «Вулвз» не проиграют, оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.20, Ф2(0) — за 1.38.

«Манчестер Юнайтед» забивал минимум два мяча в четырех последних официальных матчах подряд. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.90.

Эксперты сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 1.96, тогда как обратный исход — за 1.90.

Вариант «обе забьют» оценили в 1.87.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.70.

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Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» уже три матча не побеждает дома. Кажется, приезд «дьяволов» продлит эту печальную серию, потому как «МЮ» в последнее время набрал ход и спокойно разбирается с командами такого уровня. У «Вулвз» попросту нет сильных сторон, они мало забивают, прилично пропускают. «МЮ» должен подарить своим болельщикам победу.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.87.

Футбол
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ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
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«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз на матч ла лиги 31 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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