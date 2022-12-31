Прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 31 декабря 2022 года

31 декабря в 18-м туре АПЛ встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 15.30 по московскому времени на стадионе «Молинью», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Роберт Джонс.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами манкунианцев. Поставить на них можно за 1.87, это примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех хозяев — за 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3800 рублей.

Если считаете, что «Вулвз» не проиграют, оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.20, Ф2(0) — за 1.38.

«Манчестер Юнайтед» забивал минимум два мяча в четырех последних официальных матчах подряд. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 1.90.

Эксперты сомневаются в результативности встречи, тотал больше 2.5 мяча идет за 1.96, тогда как обратный исход — за 1.90.

Вариант «обе забьют» оценили в 1.87.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Вулверхэмптон» уже три матча не побеждает дома. Кажется, приезд «дьяволов» продлит эту печальную серию, потому как «МЮ» в последнее время набрал ход и спокойно разбирается с командами такого уровня. У «Вулвз» попросту нет сильных сторон, они мало забивают, прилично пропускают. «МЮ» должен подарить своим болельщикам победу.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.87.