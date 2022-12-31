«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз на матч ла лиги 31 декабря 2022 года
31 декабря в 15-м туре чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр дерби — Матеу Лаос.
Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в гостей. Поставить на них можно с котировкой 15.0, это примерно 6% вероятности. Ничья доступна за 7.20 (13%), успех «Барселоны» идет за 1.22 (81%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 7200 рублей.
Если считаете, что «Эспаньол» не уступит в дерби, оформите ставку за 4.60.
Добавить шансов на победу гостям или улучшить котировку на успех «Барсы» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.61, Ф2(+1.5) — за 2.40.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 они оценили в 1.44. ТБ 3.5 можно взять за 2.14.
Также аналитики сочли более вероятным вариант «обе забьют — нет». Он идет с коэффициентом 1.79, обратный исход — 2.03.
В последней встрече в феврале 2022 года «Эспаньол» забил «Барселоне» дважды. Если считаете, что гости отличатся — поставьте на это за 1.90.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «блауграны» за 6.50.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Эспаньол»
«Барселона» обыгрывает «Эспаньол» без перерыва с 2009 года. За это время никаких революционных преобразований у гостей не случилось, так что шансов на победу у них практически нет. Вопрос в том, как крупно их размажет «блауграна». Роберт Левандовский получил временное спасение от дисквалификации и выйдет на поле — значит, стоит обратить внимание на «верх».
Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2