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Сегодня, 11:15

«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз на матч ла лиги 31 декабря 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Хави.
Фото Global Look Press

31 декабря в 15-м туре чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Эспаньол». Встреча начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр дерби — Матеу Лаос.

Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 16:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Эспаньол

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в гостей. Поставить на них можно с котировкой 15.0, это примерно 6% вероятности. Ничья доступна за 7.20 (13%), успех «Барселоны» идет за 1.22 (81%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 7200 рублей.

Если считаете, что «Эспаньол» не уступит в дерби, оформите ставку за 4.60.

Добавить шансов на победу гостям или улучшить котировку на успех «Барсы» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.61, Ф2(+1.5) — за 2.40.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 они оценили в 1.44. ТБ 3.5 можно взять за 2.14.

Также аналитики сочли более вероятным вариант «обе забьют — нет». Он идет с коэффициентом 1.79, обратный исход — 2.03.

В последней встрече в феврале 2022 года «Эспаньол» забил «Барселоне» дважды. Если считаете, что гости отличатся — поставьте на это за 1.90.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «блауграны» за 6.50.

Роберт Левандовски. «Барселона» — «Эспаньол»: Левандовски поможет хозяевам забрать три очка в дерби

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Эспаньол»

«Барселона» обыгрывает «Эспаньол» без перерыва с 2009 года. За это время никаких революционных преобразований у гостей не случилось, так что шансов на победу у них практически нет. Вопрос в том, как крупно их размажет «блауграна». Роберт Левандовский получил временное спасение от дисквалификации и выйдет на поле — значит, стоит обратить внимание на «верх».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 за 2.14.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Эспаньол
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«Вальядолид» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 30 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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