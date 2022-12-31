31 декабря «Барселона» в 15-м туре чемпионата Испании сыграет с «Эспаньолом». Каталонское дерби состоится на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 16.00 по московскому времени. Обслужит встречу известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. Посмотреть матч в прямом эфире можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» безоговорочным фаворитом. На победу команды Хави и Левандовски можно поставить за 1.22, это примерно 82% вероятности исхода. Ничья оценена в 7.20 (14%), успех «Эспаньолы» — в 15.0 (4%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей выплата составит 15 000 рублей.

На то, что «Эспаньол» впервые за 14 гостевых матчей не проиграет «Барселоне», коэффициент 4.60.

Эксперты считают, что команды справятся с задачей забить больше трех голов: ТБ 3.5 идет за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.73.

Обмен забитыми мячами предложен за 2.06, обратный результат — за 1.76.

Роберт Левандовски в этом сезоне ла лиги забил уже 13 мячей. Пополнит ли он копилку в ближайшей игре? Котировка на гол поляка — 1.42.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу «Барселоны» за 7.00.