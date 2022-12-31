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«Барселона» — «Эспаньол»: где смотреть матч ла лиги 31 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Эспаньол» 31 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Педри («Барселона»).
Фото Global Look Press

31 декабря «Барселона» в 15-м туре чемпионата Испании сыграет с «Эспаньолом». Каталонское дерби состоится на стадионе «Ноу Камп» и начнется в 16.00 по московскому времени. Обслужит встречу известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. Посмотреть матч в прямом эфире можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 16:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Эспаньол

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» безоговорочным фаворитом. На победу команды Хави и Левандовски можно поставить за 1.22, это примерно 82% вероятности исхода. Ничья оценена в 7.20 (14%), успех «Эспаньолы» — в 15.0 (4%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей выплата составит 15 000 рублей.

На то, что «Эспаньол» впервые за 14 гостевых матчей не проиграет «Барселоне», коэффициент 4.60.

Эксперты считают, что команды справятся с задачей забить больше трех голов: ТБ 3.5 идет за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.73.

Обмен забитыми мячами предложен за 2.06, обратный результат — за 1.76.

Роберт Левандовски. «Барселона» — «Эспаньол»: Левандовски поможет хозяевам забрать три очка в дерби

Роберт Левандовски в этом сезоне ла лиги забил уже 13 мячей. Пополнит ли он копилку в ближайшей игре? Котировка на гол поляка — 1.42.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу «Барселоны» за 7.00.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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