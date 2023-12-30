«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года
30 декабря «Манчестер Юнайтед» навестит «Ноттингем Форест» в 20-м туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток судьи Тима Робинсона прозвучит в 20.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.
В букмекерской компании OLIMPBET считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «дьяволов» можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «Ноттингема» предложили с котировкой 3.24 (31%). Ничья доступна за 3.68 (27%).
Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.65. Обратный вариант оценили в 2.26.
Специалисты ждут результативной игры: тотал больше 2.5 гола дали за 1.76, ТМ 2.5 — в 2.10.
В прошлом сезоне «МЮ» дважды победил на «Селхерст Парк» всухую — в Кубке Лиги (3:0) и в АПЛ (2:0). Еще один поединок гостей без пропущенных мячей представлен за 3.28.
При этом аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Тайво Айвони. Точный выстрел форварда «Форест» идет за 2.75.
Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»
Назначение Нуну Эшпириту Санту позитивно сказалось на «лесниках» — в прошлом туре наконец прервали семиматчевую серию без побед. Причем сделали это на выезде — приговорили страдающий от травм «Ньюкасл» (3:1). «Дьяволы» тоже прервали затянувшуюся череду неудач — устроили эмоциональный камбэк на «Олд Траффорд» против прорвавшейся в топ-4 «Астон Виллы» (3:2). Соперники явно находятся на кураже и готовы устроить еще одну результативную перестрелку.
Рекомендуемая ставка: Обе забьют и ТБ 2.5 за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5