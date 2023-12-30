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«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 30 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

30 декабря «Манчестер Юнайтед» навестит «Ноттингем Форест» в 20-м туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сити Граунд». Стартовый свисток судьи Тима Робинсона прозвучит в 20.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
30 дек, 20:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Ман. Юнайтед

В букмекерской компании OLIMPBET считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «дьяволов» можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «Ноттингема» предложили с котировкой 3.24 (31%). Ничья доступна за 3.68 (27%).

Если допускаете, что клубы обменяются меткими ударами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.65. Обратный вариант оценили в 2.26.

Специалисты ждут результативной игры: тотал больше 2.5 гола дали за 1.76, ТМ 2.5 — в 2.10.

В прошлом сезоне «МЮ» дважды победил на «Селхерст Парк» всухую — в Кубке Лиги (3:0) и в АПЛ (2:0). Еще один поединок гостей без пропущенных мячей представлен за 3.28.

При этом аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Тайво Айвони. Точный выстрел форварда «Форест» идет за 2.75.

Фил Фоден (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

Назначение Нуну Эшпириту Санту позитивно сказалось на «лесниках» — в прошлом туре наконец прервали семиматчевую серию без побед. Причем сделали это на выезде — приговорили страдающий от травм «Ньюкасл» (3:1). «Дьяволы» тоже прервали затянувшуюся череду неудач — устроили эмоциональный камбэк на «Олд Траффорд» против прорвавшейся в топ-4 «Астон Виллы» (3:2). Соперники явно находятся на кураже и готовы устроить еще одну результативную перестрелку.

Рекомендуемая ставка: Обе забьют и ТБ 2.5 за 1.88.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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