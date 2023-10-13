«Виннипег» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ 14 октября 2023 года
14 октября в регулярном чемпионате НХЛ встретятся «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз», которые открыли сезон поражениями. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге и начнется в 23.00 по московскому времени. В России легально посмотреть прямую трансляцию невозможно.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно равные шансы добиться успеха. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.40, что составляет примерно 40% вероятности. Коэффициент на выигрыш гостей — 2.55 (38%), ничья доступна за 4.20 (22%).
Взять триумф «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.85, этот рынок на «Флориду» оценили в 1.94.
Также предложены варианты на победу любой из команд с учетом форы: Ф1 (-1.5) — за 2.92, Ф2(+1.5) — за 1.40.
Тотал больше 6.5 гола идет за 1.93, ТМ 6.5 — за 1.86.
Вероятность овертайма оценена в 4.20, обратный вариант доступен за 1.22.
Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Флорида»
Команды стартовали в новом сезоне с поражений: хозяева уступили «Калгари» (3:5), гости — «Миннесоте» (02:). Однако в очном противостоянии соперники, вероятно, смогут порадовать болельщиков — в первую очередь высокой результативностью. В последних 10 очных матчах «Джетс» и «Пантерз» всего три раза не дотянули до отметки в семь заброшенных шайб на двоих. А в прошлом сезоне они ни разу не опустились ниже этого показателя. Особенно ярко действует «Виннипег» — в семи из 10 последних встреч с «Флоридой» команда отличилась минимум четыре раза. «Воздушная армия» неплохо проявила себя и на старте этого сезона — отгрузила три шайбы «Калгари» (3:5).
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.14.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1