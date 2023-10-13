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Сегодня, 13:15

«Виннипег» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ 14 октября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Виннипег» — «Флорида» 14 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).
Фото Getty Images

14 октября в регулярном чемпионате НХЛ встретятся «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз», которые открыли сезон поражениями. Игра пройдет на льду «Канада Лайф-центра» в Виннипеге и начнется в 23.00 по московскому времени. В России легально посмотреть прямую трансляцию невозможно.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у команд примерно равные шансы добиться успеха. Поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.40, что составляет примерно 40% вероятности. Коэффициент на выигрыш гостей — 2.55 (38%), ничья доступна за 4.20 (22%).

Взять триумф «Виннипега» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.85, этот рынок на «Флориду» оценили в 1.94.

Также предложены варианты на победу любой из команд с учетом форы: Ф1 (-1.5) — за 2.92, Ф2(+1.5) — за 1.40.

Тотал больше 6.5 гола идет за 1.93, ТМ 6.5 — за 1.86.

Вероятность овертайма оценена в 4.20, обратный вариант доступен за 1.22.

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Прогноз и ставка на матч «Виннипег» — «Флорида»

Команды стартовали в новом сезоне с поражений: хозяева уступили «Калгари» (3:5), гости — «Миннесоте» (02:). Однако в очном противостоянии соперники, вероятно, смогут порадовать болельщиков — в первую очередь высокой результативностью. В последних 10 очных матчах «Джетс» и «Пантерз» всего три раза не дотянули до отметки в семь заброшенных шайб на двоих. А в прошлом сезоне они ни разу не опустились ниже этого показателя. Особенно ярко действует «Виннипег» — в семи из 10 последних встреч с «Флоридой» команда отличилась минимум четыре раза. «Воздушная армия» неплохо проявила себя и на старте этого сезона — отгрузила три шайбы «Калгари» (3:5).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 2.14.

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«Оттава» — «Филадельфия»: прогноз на матч НХЛ 14 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

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 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
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