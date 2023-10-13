«Оттава» — «Филадельфия»: прогноз на матч НХЛ 14 октября 2023 года
14 октября в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды Восточной конференции — «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Матч пройдет в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и начнется в 20.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Сенс» в основное время можно с коэффициентом 1.94, что приблизительно 49% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 3.35 (28%), котировка на ничью — 4.30 (23%).
Успех «Оттавы» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.55. В прошлом сезоне команда Де Джея Смита в домашнем поединке обыграла «Филадельфию» в дополнительное время. Этот рынок на «Флайерз» идет за 2.43.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.51, Ф2(0) — за 2.51;
• Ф1(-1.5) — за 2.23, Ф2(1.5) — за 1.63.
Тотал больше 6.5 гола идет за 2.00, ТМ 6.5 — за 1.80.
Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Филадельфия»
Прошлая встреча команд в Оттаве закончилась яркой победой хозяев в овертайме (5:4), но в целом противостояние «Сенаторз» и «Флайерз» не впечатляет результативностью. Из последних 10 очных матчей клубы только три раза пробили отметку в семь заброшенных шайб на двоих. Прежде соперники не показывали топовую игру в атаке: в прошлой регулярке «Оттава» оказалась 18-й по количеству заброшенных шайб, «Филадельфия» — 29-й (хуже только три коллектива).
Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1