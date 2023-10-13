Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Оттава» — «Филадельфия»: прогноз на матч НХЛ 14 октября 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Филадельфия» 14 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Паркер Келли («Оттава Сенаторз»).
Фото Getty Images

14 октября в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды Восточной конференции — «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Матч пройдет в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и начнется в 20.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Пьер-Эмиль Хейбьерг и&nbsp;Асхат Тагыберген. Дания готовит месть Казахстану за сенсационное поражение в Астане. Но «ястребы» пока ни разу не проиграли в гостях

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Сенс» в основное время можно с коэффициентом 1.94, что приблизительно 49% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 3.35 (28%), котировка на ничью — 4.30 (23%).

Успех «Оттавы» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.55. В прошлом сезоне команда Де Джея Смита в домашнем поединке обыграла «Филадельфию» в дополнительное время. Этот рынок на «Флайерз» идет за 2.43.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.51, Ф2(0) — за 2.51;

• Ф1(-1.5) — за 2.23, Ф2(1.5) — за 1.63.

Тотал больше 6.5 гола идет за 2.00, ТМ 6.5 — за 1.80.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo;). «Вашингтон» — «Питтсбург»: команды Овечкина и Малкина дадут жару

Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Филадельфия»

Прошлая встреча команд в Оттаве закончилась яркой победой хозяев в овертайме (5:4), но в целом противостояние «Сенаторз» и «Флайерз» не впечатляет результативностью. Из последних 10 очных матчей клубы только три раза пробили отметку в семь заброшенных шайб на двоих. Прежде соперники не показывали топовую игру в атаке: в прошлой регулярке «Оттава» оказалась 18-й по количеству заброшенных шайб, «Филадельфия» — 29-й (хуже только три коллектива).

Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 за 1.80.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» — «Питтсбург»: команды Овечкина и Малкина дадут жару
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости