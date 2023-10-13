14 октября в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды Восточной конференции — «Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз». Матч пройдет в «Канадиен Тайр-центре» в Оттаве и начнется в 20.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Сенс» в основное время можно с коэффициентом 1.94, что приблизительно 49% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 3.35 (28%), котировка на ничью — 4.30 (23%).

Успех «Оттавы» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.55. В прошлом сезоне команда Де Джея Смита в домашнем поединке обыграла «Филадельфию» в дополнительное время. Этот рынок на «Флайерз» идет за 2.43.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.51, Ф2(0) — за 2.51;

• Ф1(-1.5) — за 2.23, Ф2(1.5) — за 1.63.

Тотал больше 6.5 гола идет за 2.00, ТМ 6.5 — за 1.80.

Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Филадельфия»

Прошлая встреча команд в Оттаве закончилась яркой победой хозяев в овертайме (5:4), но в целом противостояние «Сенаторз» и «Флайерз» не впечатляет результативностью. Из последних 10 очных матчей клубы только три раза пробили отметку в семь заброшенных шайб на двоих. Прежде соперники не показывали топовую игру в атаке: в прошлой регулярке «Оттава» оказалась 18-й по количеству заброшенных шайб, «Филадельфия» — 29-й (хуже только три коллектива).

Рекомендуемая ставка: ТМ 6.5 за 1.80.

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