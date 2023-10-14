Григор Димитров — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 14 октября 2023 года
14 октября российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале шанхайского «мастерса» сыграет с болгарином Григором Димитровым. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч ничейный — 3:3.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62, что примерно 62% вероятности исхода. Успех Димитрова доступен за 2.36 (38%).
Триумф российского теннисиста с форой (-2.5) гейма идет за 2.04, виктория болгарина с превосходством (+2.5) — за 1.82.
Тотал больше 23.5 гейма оценен в 2.03, ТМ 23.5 — в 1.83.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Рублева за 2.47. Так завершились два из трех последних очных матчей между соперниками.
Считаете, что в этой игре будет три сета? Да — 2.20, нет — 1.60.
Выигрыш Димитровым хотя бы одной партии увеличит сумму ставки в 1.5 раза.
Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Андрей Рублев
Димитров показывает потрясающий теннис в Шанхае. Один только тот факт, что болгарин обыграл в четвертьфинале Алькараса, говорит о многом. Но и в других встречах он был восхитителен — без потери сета прошел Вукича, Хачанова и Харри. Рублев тоже не отдал на этом турнире ни одной партии — одолел французов Гали, Маннарино и Умбера, выбил Пола.
Андрей играет мощно и на скорости, Григор — более плавно и элегантно, за счет чего может доставить россиянину проблем. В любом случае нынешняя форма спортсменов и равенство в личном противостоянии говорят о том, что предстоящая битва может быть очень упорной. Предположу, что двумя сетами она не ограничится.
Рекомендуемая ставка: три партии в матче за 2.20.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1