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Григор Димитров — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Шанхай 14 октября 2023 года

Прогноз на матч ATP Шанхай Григор Димитров — Андрей Рублев 14 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

14 октября российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале шанхайского «мастерса» сыграет с болгарином Григором Димитровым. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч ничейный — 3:3.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62, что примерно 62% вероятности исхода. Успех Димитрова доступен за 2.36 (38%).

Триумф российского теннисиста с форой (-2.5) гейма идет за 2.04, виктория болгарина с превосходством (+2.5) — за 1.82.

Тотал больше 23.5 гейма оценен в 2.03, ТМ 23.5 — в 1.83.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Рублева за 2.47. Так завершились два из трех последних очных матчей между соперниками.

Считаете, что в этой игре будет три сета? Да — 2.20, нет — 1.60.

Выигрыш Димитровым хотя бы одной партии увеличит сумму ставки в 1.5 раза.

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Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Андрей Рублев

Димитров показывает потрясающий теннис в Шанхае. Один только тот факт, что болгарин обыграл в четвертьфинале Алькараса, говорит о многом. Но и в других встречах он был восхитителен — без потери сета прошел Вукича, Хачанова и Харри. Рублев тоже не отдал на этом турнире ни одной партии — одолел французов Гали, Маннарино и Умбера, выбил Пола.

Андрей играет мощно и на скорости, Григор — более плавно и элегантно, за счет чего может доставить россиянину проблем. В любом случае нынешняя форма спортсменов и равенство в личном противостоянии говорят о том, что предстоящая битва может быть очень упорной. Предположу, что двумя сетами она не ограничится.

Рекомендуемая ставка: три партии в матче за 2.20.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Григор Димитров
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«Виннипег» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ 14 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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