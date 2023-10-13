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Сегодня, 08:15

«Вашингтон» — «Питтсбург»: команды Овечкина и Малкина дадут жару

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images

14 октября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» стартует в новом регулярном сезоне НХЛ. Столичный клуб сойдется с «Питтсбург Пингвинз», за который выступает другой россиянин Евгений Малкин. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.60, что составляет примерно 37% вероятности. Выигрыш гостей доступен за чуть меньшие 2.38 (41%), котировка на ничью — 4.10 (22%).

Триумф «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, этот рынок на «Питтсбург» оценен в 1.84.

Также вы можете взять один из вариантов результата с учетом форы: Ф1(1.5) — за 1.40, Ф2(-1.5) — за 2.92.

Тотал больше 6.5 гола доступен за 2.06, ТМ 6.5 — за 1.76.

Рынок на овертайм предложен за 4.10, обратный вариант можно взять за 1.22.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Питтсбург»

Команды нередко играли друг с другом результативно: в половине из последних 10 встреч забрасывали минимум семь шайб на двоих, а отметку в шесть голов пробили в семи поединках. К тому же соперники обладают звездными игроками атаки: за «Кэпс» разрывает Овечкин, который в прошлом сезоне набрал 75 результативных действий. Главная угроза «Пенс» — Сидни Кросби (93 балла по «гол+пас» в прошлом сезоне) и Евгений Малкин (83).

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.70 (если команды отличатся шесть раз, случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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