19 мая в Риме пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде на турнире WTA 1000. В первом из них россиянка Вероника Кудерметова сразится с украинкой Ангелиной Калининой. Встреча начнется примерно в 16.30 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личных встреч равный — 1:1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Кудерметову фаворитом полуфинала. На ее победу выставлен коэффициент 1.57, что приблизительно 63% вероятности исхода. Успех Калининой котируется за 2.47 (37%).

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Эксперты предполагают, что Кудерметова закроет соперницу в двух сетах. Счет 2:0 можно взять за 2.25. Однако в обоих очных поединках Калинина брала у Вероники хотя бы одну партию, поэтому стоит рассмотреть вариант ФС2 (1.5) за 1.60.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.92. У Кудерметовой верховыми получились два из трех предыдущих матчей на турнире, у Калининой — оба последних. Да и между собой девушки всегда играли результативно.

Если считаете, что Вероника без проблем победит украинку, тогда возьмите Ф1(-3.5) за 2.03. Если же больше верите в Ангелину, оформите Ф2(+3.5) за 1.83.

Девушки разыграли друг с другом шесть сетов, но ни в одном не добрались до тай-брейка. На его отсутствие и на этот раз котировка — 1.27. На наличие — 3.40.

Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина

Кудерметова очень сильно выступает в последние недели: на крупных турнирах в Мадриде и Риме вошла в четверку сильнейших. В столице Испании Веронику остановила лишь лидер рейтинга Ига Свентек. Это единственное поражение для представительницы России в девяти предыдущих матчах. В Италии на пути к 1/2 финала она прошла Парризас-Диас, Потапову, Боузкову и Жен.

Калинина в Риме одержала первые грунтовые победы в сезоне. Ранее она неудачно стартовала в Чарльстоне (уступила Калинской) и Мадриде (проиграла Шериф). Четвертьфинальная битва против бразильянки Хаддад вовсе получилась уникальной — она продолжалась изнурительные 3 часа 50 минут и стала самым продолжительным матчем сезона.

После той игры Ангелина говорила, что не чувствует тело. И хотя у нее были сутки на восстановление, отойти от такого марафона на 100% любому игроку будет крайне тяжело. Поэтому Кудерметова должна и будет серьезным фаворитом. Тем более ее мощный ход говорит о том, что она сейчас в полном порядке как в физическом, так и в психологическом плане.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-2.5) гейма за 1.79.

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