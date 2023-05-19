Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина: теннисистка из России не пустит украинку в финал Рима
19 мая в Риме пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде на турнире WTA 1000. В первом из них россиянка Вероника Кудерметова сразится с украинкой Ангелиной Калининой. Встреча начнется примерно в 16.30 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личных встреч равный — 1:1.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Кудерметову фаворитом полуфинала. На ее победу выставлен коэффициент 1.57, что приблизительно 63% вероятности исхода. Успех Калининой котируется за 2.47 (37%).
Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Украины в случае ее выигрыша принесет выплату в 2470 рублей.
Эксперты предполагают, что Кудерметова закроет соперницу в двух сетах. Счет 2:0 можно взять за 2.25. Однако в обоих очных поединках Калинина брала у Вероники хотя бы одну партию, поэтому стоит рассмотреть вариант ФС2 (1.5) за 1.60.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.92. У Кудерметовой верховыми получились два из трех предыдущих матчей на турнире, у Калининой — оба последних. Да и между собой девушки всегда играли результативно.
Если считаете, что Вероника без проблем победит украинку, тогда возьмите Ф1(-3.5) за 2.03. Если же больше верите в Ангелину, оформите Ф2(+3.5) за 1.83.
Девушки разыграли друг с другом шесть сетов, но ни в одном не добрались до тай-брейка. На его отсутствие и на этот раз котировка — 1.27. На наличие — 3.40.
Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина
Кудерметова очень сильно выступает в последние недели: на крупных турнирах в Мадриде и Риме вошла в четверку сильнейших. В столице Испании Веронику остановила лишь лидер рейтинга Ига Свентек. Это единственное поражение для представительницы России в девяти предыдущих матчах. В Италии на пути к 1/2 финала она прошла Парризас-Диас, Потапову, Боузкову и Жен.
Калинина в Риме одержала первые грунтовые победы в сезоне. Ранее она неудачно стартовала в Чарльстоне (уступила Калинской) и Мадриде (проиграла Шериф). Четвертьфинальная битва против бразильянки Хаддад вовсе получилась уникальной — она продолжалась изнурительные 3 часа 50 минут и стала самым продолжительным матчем сезона.
После той игры Ангелина говорила, что не чувствует тело. И хотя у нее были сутки на восстановление, отойти от такого марафона на 100% любому игроку будет крайне тяжело. Поэтому Кудерметова должна и будет серьезным фаворитом. Тем более ее мощный ход говорит о том, что она сейчас в полном порядке как в физическом, так и в психологическом плане.
Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой (-2.5) гейма за 1.79.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6