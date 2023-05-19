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«Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз на матч бундеслиги 19 мая 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Фрайбург» — «Вольфсбург» 19 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Фрайбург».
Фото Global Look Press

19 мая «Фрайбург» примет «Вольфсбург» в 33-м туре чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Бастиан Данкерт. Встреча на «Европа-парк-Штадион» начнется в 21.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
19 мая, 21:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Вольфсбург

Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф черно-белых предложен коэффициент 2.36, что соответствует 42% вероятности. Ничья оценена в 3.62 (26%), успех «волков» — в 2.98 (32%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 3620 рублей, если соперники не определят победителя.

В трех из четырех прошлых столкновений друг с другом забивала лишь одна команда. На обмен голами доступна котировка 1.63, обратный рынок идет за 2.29.

В первом туре «волки» победили со счетом 6:0, а в предыдущий встрече «Фрайбург» взял верх — 3:2. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.16.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот — у Михаэля Грегорича. На точный выстрел австрийца предложено поставить за 2.80.

Самый вероятный итог встречи — 1:1. Сыграть на результативную ничью можно за 6.58.

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Прогноз и ставка на матч «Фрайбург» — «Вольфсбург»

На своем поле в бундеслиге «Фрайбург» не уступил в 13 из 16 матчей сезона. Правда, парни Кристиана Штрайха не сохранили ворота в неприкосновенности в девяти из 10 последних встреч дома. Суммарно в пассиве черно-белых всего 13 мячей в родных стенах — лучше дела лишь у «Униона» (11). Но в то же время «Фрайбург» забил меньше всех в первой половине таблицы (48).

«Вольфсбург» неплох в гостях и не уступил четыре из шести последних игр, в трех из которых победил. Правда, в таком же количестве поединков «волки» не забили ни разу. Коллектив Нико Ковача крепко выступает в обороне и не пропустил в шести выездных встречах нынешнего чемпионата. Больше «сухарей» только у «Фрайбурга» (7).

Обе команды строго играют в обороне, а «Фрайбург» еще и борется за место в Лиге чемпионов и мотивирован сильнее. Стоит ожидать «низовой» матч с небольшим количеством голов.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.16.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вольфсбург
ФК Фрайбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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 - : -
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