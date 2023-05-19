«Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз на матч бундеслиги 19 мая 2023 года
19 мая «Фрайбург» примет «Вольфсбург» в 33-м туре чемпионата Германии. Команды рассудит арбитр Бастиан Данкерт. Встреча на «Европа-парк-Штадион» начнется в 21.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» стартует в 21.25 мск.
Букмекерская контора Olimpbet назвала фаворитами хозяев. На триумф черно-белых предложен коэффициент 2.36, что соответствует 42% вероятности. Ничья оценена в 3.62 (26%), успех «волков» — в 2.98 (32%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выигрыш в 3620 рублей, если соперники не определят победителя.
В трех из четырех прошлых столкновений друг с другом забивала лишь одна команда. На обмен голами доступна котировка 1.63, обратный рынок идет за 2.29.
В первом туре «волки» победили со счетом 6:0, а в предыдущий встрече «Фрайбург» взял верх — 3:2. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.16.
Лучшие шансы стать автором взятия ворот — у Михаэля Грегорича. На точный выстрел австрийца предложено поставить за 2.80.
Самый вероятный итог встречи — 1:1. Сыграть на результативную ничью можно за 6.58.
Прогноз и ставка на матч «Фрайбург» — «Вольфсбург»
На своем поле в бундеслиге «Фрайбург» не уступил в 13 из 16 матчей сезона. Правда, парни Кристиана Штрайха не сохранили ворота в неприкосновенности в девяти из 10 последних встреч дома. Суммарно в пассиве черно-белых всего 13 мячей в родных стенах — лучше дела лишь у «Униона» (11). Но в то же время «Фрайбург» забил меньше всех в первой половине таблицы (48).
«Вольфсбург» неплох в гостях и не уступил четыре из шести последних игр, в трех из которых победил. Правда, в таком же количестве поединков «волки» не забили ни разу. Коллектив Нико Ковача крепко выступает в обороне и не пропустил в шести выездных встречах нынешнего чемпионата. Больше «сухарей» только у «Фрайбурга» (7).
Обе команды строго играют в обороне, а «Фрайбург» еще и борется за место в Лиге чемпионов и мотивирован сильнее. Стоит ожидать «низовой» матч с небольшим количеством голов.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.16.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6