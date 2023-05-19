«Акрон» — «Алания»: прогноз на матч первой лиги 19 мая 2023 года
19 мая в 32-м туре первой лиги встретятся «Акрон» и «Алания». Игра на стадионе «Кристалл» в Жигулевске начнется по свистку арбитра Евгения Буланова в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.55 мск.
Аналитики букмекерской конторы Olimpbet назвали фаворитом гостей. На их успех предложен коэффициент 2.47, что соответствует 38% вероятности результата. Ничья идет за 3.17 (29%), а победа тольяттинцев — за 2.82 (33%).
Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет доход в 3170 рублей, если команды не определят сильнейшего.
В последних пяти турах «Акрон» оформил 0.8 гола в среднем за 90 минут, у владикавказцев — два метких удара за тот же отрезок. ТБ 2.5 идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.74.
За шесть очных встреч соперники лишь раз не обменялись точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.77, обратный рынок — в 1.94.
«Акрон» не уступил в 16 из 17 матчей дома. На викторию или ничью хозяев можно сыграть за 1.49.
В активе «Алании» 51 мяч в 31 поединке сезона, или 1.6 в среднем за игру. ИТБ 1 для гостей предложен за 1.61.
Прогноз и ставка на матч «Акрон» — «Алания»
Тольяттинский клуб — главная сенсация сезона. «Акрон» выбил из Кубка России «Динамо» и «Спартак» и почти добрался до финала турнира. Но в первой лиге у парней Евгения Калешина все не так успешно — лишь 12-е место. У волжан неуступчивый характер и много ничьих — аж 15 штук, больше всех в лиге. Но команда ни на что не претендует и выиграла всего один из пяти недавних матчей. При этом дома они выступают очень качественно и не проиграли 16 из 17 встреч при родных фанатах.
«Алания», наоборот, рвется в РПЛ: идет на третьей строчке и готовится к стыкам. В последних пяти турах гости победили трижды и два раза сыграли вничью. Коллектив Тедеева на этом отрезке забил 10 мячей, пропустив в два раза меньше. А в гостях «Алания» набрала 25 очков за 15 матчей — больше, чем «Акрон» дома (20).
Стоит ожидать закрытый поединок, в котором хозяева по традиции сыграют упрямо и не позволят владикавказцам разгуляться.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6