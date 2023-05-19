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Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» 20 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
Парни из Сан-Себастьяна не побеждали каталонцев семь лет.

20 мая «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 35-м туре ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Камп Ноу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko Спорт.

Испания. Ла Лига. 35-й тур
20 мая, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «блауграна» не испытает проблем. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность такого исхода — примерно 52%. «Мирный» результат доступен за 3.77 (26%), успех гостей — за 4.27 (22%).

«Барселона» оказалась сильнее в восьми очных встречах подряд. Верите, что на этот раз бело-голубые не уступят? На ничью или триумф «Сосьедада» можно сыграть за 1.99.

В последних пяти турах каталонцы оформили 2.2 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Команды не обменялись точными выстрелами лишь в трех из 11 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 2.00.

Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 6.75.

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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча 35-го тура ла лиги 20 мая 2023 года

В прошлом туре парни Хави Эрнандеса обыграли «Эспаньол» (4:2) и выиграли чемпионат Испании за четыре встречи до финиша. В золотом матче лучший бомбардир «Барсы» Роберт Левандовски (21) оформил дубль. Это первый титул каталонцев за четыре года и второй трофей в нынешнем — в январе «блауграна» завоевала Суперкубок страны, обыграв в финале «Реал» (3:1).

Каталонцы завершают сезон с сумасшедшей статистикой. В этом розыгрыше ла лиги команда Хави пропустила меньше всех — 13 голов, и только два — на «Камп Ноу». На своем поле каталонский клуб не уступил на протяжении 17 туров чемпионата, в которых одержал 14 побед и трижды сыграл вничью. А еще у сине-гранатовых 25 поединков без пропущенных мячей. По итогам кампании Левандовски и партнеры, скорее всего, обновят рекорд «Депортиво» сезона-1993/94: 18 пропущенных и 26 сухарей.

В этом розыгрыше «Барселона» дважды встречалась с «Сосьедадом» — взяла верх и в первом круге ла лиги (4:1), и в Кубке Испании в январе (1:0). В целом у бело-голубых печальная серия с сине-гранатовыми: «Барса» была сильнее восемь раз подряд, а не проиграла — во всех 17 столкновениях за семь лет.

Но коллектив из Сан-Себастьяна тоже не так прост. Баски уверенно идут на лигочемпионской четвертой строчке, оторвавшись на пять очков от «Вильярреала». А еще «Сосьедад» в этом сезоне пропустил всего 31 гол. Лучше оборона только у «Барселоны» (13) и «Атлетико» (27).

Парни Иманоля Альгуасиля не уступили в пяти встречах подряд, выиграв три из них. В прошлом матче бело-голубые сыграли вничью при родных фанатах с «Жироной» (2:2), а перед этим грохнули «Реал» (2:0). С выездами дела похуже: в последний визит они одолели «Осасуну» (2:0), но до этого не победили в гостях пять раз подряд.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

У Хави и компании нет турнирной мотивации, но есть два второстепенных квеста. Во-первых, отметить чемпионство с родными фанатами — победа нужна, как торт на день рождения. Во-вторых, обновить рекорд «Депортиво» — пост-кризисной «Барсе» нужны любые достижения.

«Реал» из Сан-Себастьяна чувствует себя относительно безопасно благодаря отрыву в пять баллов, но и разбазаривать его с немотивированной «Барсой» не хочет. К тому же парни Альгуасиля не боятся авторитетов, что они доказали недавней викторией над мадридским «Реалом» (2:0).

Но в пользу каталонцев все же говорят история встреч с «Сосьедадом» и великолепная игра дома на протяжении всего сезона.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.87.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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