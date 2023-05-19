Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»
20 мая «Барселона» примет «Реал Сосьедад» в 35-м туре ла лиги. Встреча состоится в 22.00 по московскому времени на арене «Камп Ноу». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko Спорт.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «блауграна» не испытает проблем. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.87, вероятность такого исхода — примерно 52%. «Мирный» результат доступен за 3.77 (26%), успех гостей — за 4.27 (22%).
«Барселона» оказалась сильнее в восьми очных встречах подряд. Верите, что на этот раз бело-голубые не уступят? На ничью или триумф «Сосьедада» можно сыграть за 1.99.
В последних пяти турах каталонцы оформили 2.2 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.
Команды не обменялись точными выстрелами лишь в трех из 11 прошлых очных поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.82, обратный рынок дан за 2.00.
Наиболее вероятный счет — 1:1. Аналитики Olimpbet предложили на него котировку 6.75.
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«Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча 35-го тура ла лиги 20 мая 2023 года
В прошлом туре парни Хави Эрнандеса обыграли «Эспаньол» (4:2) и выиграли чемпионат Испании за четыре встречи до финиша. В золотом матче лучший бомбардир «Барсы» Роберт Левандовски (21) оформил дубль. Это первый титул каталонцев за четыре года и второй трофей в нынешнем — в январе «блауграна» завоевала Суперкубок страны, обыграв в финале «Реал» (3:1).
Каталонцы завершают сезон с сумасшедшей статистикой. В этом розыгрыше ла лиги команда Хави пропустила меньше всех — 13 голов, и только два — на «Камп Ноу». На своем поле каталонский клуб не уступил на протяжении 17 туров чемпионата, в которых одержал 14 побед и трижды сыграл вничью. А еще у сине-гранатовых 25 поединков без пропущенных мячей. По итогам кампании Левандовски и партнеры, скорее всего, обновят рекорд «Депортиво» сезона-1993/94: 18 пропущенных и 26 сухарей.
В этом розыгрыше «Барселона» дважды встречалась с «Сосьедадом» — взяла верх и в первом круге ла лиги (4:1), и в Кубке Испании в январе (1:0). В целом у бело-голубых печальная серия с сине-гранатовыми: «Барса» была сильнее восемь раз подряд, а не проиграла — во всех 17 столкновениях за семь лет.
Но коллектив из Сан-Себастьяна тоже не так прост. Баски уверенно идут на лигочемпионской четвертой строчке, оторвавшись на пять очков от «Вильярреала». А еще «Сосьедад» в этом сезоне пропустил всего 31 гол. Лучше оборона только у «Барселоны» (13) и «Атлетико» (27).
Парни Иманоля Альгуасиля не уступили в пяти встречах подряд, выиграв три из них. В прошлом матче бело-голубые сыграли вничью при родных фанатах с «Жироной» (2:2), а перед этим грохнули «Реал» (2:0). С выездами дела похуже: в последний визит они одолели «Осасуну» (2:0), но до этого не победили в гостях пять раз подряд.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»
У Хави и компании нет турнирной мотивации, но есть два второстепенных квеста. Во-первых, отметить чемпионство с родными фанатами — победа нужна, как торт на день рождения. Во-вторых, обновить рекорд «Депортиво» — пост-кризисной «Барсе» нужны любые достижения.
«Реал» из Сан-Себастьяна чувствует себя относительно безопасно благодаря отрыву в пять баллов, но и разбазаривать его с немотивированной «Барсой» не хочет. К тому же парни Альгуасиля не боятся авторитетов, что они доказали недавней викторией над мадридским «Реалом» (2:0).
Но в пользу каталонцев все же говорят история встреч с «Сосьедадом» и великолепная игра дома на протяжении всего сезона.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6