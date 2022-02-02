Прогноз на матч 1/4 Кубка Испании по футболу «Валенсия» — «Кадис»

2 февраля в 1/4 Кубка Испании между собой сыграют «Валенсия» и «Кадис». Встреча пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Валенсия». Поставить на нее можно с котировкой 1.65. Это примерно 57% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (24%), а успех «Кадиса» есть в линии за 5.80 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) за 1.36.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Кадиса» потенциальная выплата составит 5 800 рублей.

Ставку «Кадис» не проиграет" можно взять за 2.32.

Шансы «Валенсии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что «Кадис» сумеет отличиться больше одного раза в игре? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Валенсии». На него можно поставить за 5.60.

· ТМ 0.5 — 9.60;

· обе забьют: нет — 1.73;

· точный счет: 4:1 — 22.0.