Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Валенсия» — «Кадис»: прогноз и ставки на матч Кубка Испании 2 февраля 2022 года

Прогноз на матч 1/4 Кубка Испании по футболу «Валенсия» — «Кадис»
Егор Сергеев
Денис Черышев.
Фото Instagram

2 февраля в 1/4 Кубка Испании между собой сыграют «Валенсия» и «Кадис». Встреча пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.ru.

Карло Анчелотти (слева) и&nbsp;Карим Бензема. «Атлетик» — «Реал»: Анчелотти и Бензема снова опозорят басков. На этот раз в гостях

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Валенсия». Поставить на нее можно с котировкой 1.65. Это примерно 57% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.90 (24%), а успех «Кадиса» есть в линии за 5.80 (19%).

Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) за 1.36.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Кадиса» потенциальная выплата составит 5 800 рублей.

Ставку «Кадис» не проиграет" можно взять за 2.32.

Шансы «Валенсии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.00.

Уверены, что «Кадис» сумеет отличиться больше одного раза в игре? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.20.

Испания. Кубок. 1/4 финала
02 февр, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Кадис

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «Валенсии». На него можно поставить за 5.60.

· ТМ 0.5 — 9.60;

· обе забьют: нет — 1.73;

· точный счет: 4:1 — 22.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Кадис
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина — Колумбия: где смотреть матч отбора ЧМ-2022 2 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости