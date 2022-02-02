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Буркина-Фасо — Сенегал: где смотреть полуфинал Кубка Африки 2 февраля 2022 онлайн

Прямая трансляция матча 1/2 финала Кубка Африки по футболу Буркина-Фасо — Сенегал
Виталий Пудздрав
Садио Мане.
Фото AFP

2 февраля в полуфинале Кубка Африки сыграют сборные Буркина-Фасо и Сенегала. Пройдет игра в камерунском городе Дуала на стадионе «Япома» и начнется в 22.00. Трансляцию можно посмотреть в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Сенегал. На успех команды можно поставить с котировкой 1.84 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (32%), а победа Буркина-Фасо есть в линии за 5.80 (16%).

Ф1(+1) идет за 1.50, а Ф2(-1) — за 2.60.

При ставке в 1 000 рублей на победу Буркина-Фасо потенциальная выплата составит 5 800 рублей.

Ставку «Буркина-Фасо не проиграет» можно взять за 1.96.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 11.0.

Кубок Африки. 1/2 финала
02 февр, 22:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Буркина-Фасо
Сенегал

Для Сенегала такой исход можно взять за 16.5, а для Буркина-Фасо — за 31.0.

· ТМ 0.5 — 6.10;

· обе забьют: да — 2.85;

· точный счет: 1:2 — 9.80.

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Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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