2 февраля в южноамериканском отборе Аргентина сыграет с Колумбией. Встреча пройдет в Кордобе на стадионе «Марио Кемпес» и начнется в 02.30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Аргентина. На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 47% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Колумбии есть в линии за 4.10 (23%).

Ф1(-1) идет за 2.85, а Ф2(+1) — за 1.39.

При ставке в 1000 рублей на победу Колумбии потенциальная выплата составит 4100 рублей.

Ставку «Колумбия не проиграет» можно взять за 1.91.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 8.70.

Для Аргентины такой исход можно взять за 14.00, а для Колумбии — за 23.0.

· ТМ 0.5 — 7.70

· Обе забьют: нет — 1.62

· Точный счет: 1:5 — 200