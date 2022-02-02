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«Атлетик» — «Реал»: Анчелотти и Бензема снова опозорят басков. На этот раз в гостях

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу «Атлетик» — «Реал»
Егор Сергеев
Карло Анчелотти (слева) и Карим Бензема.
Фото Reuters
«Атлетик» — любимая команда форварда.

3 февраля в 1/4 Кубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.30. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.ru.

Испания. Кубок. 1/4 финала
03 февр, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» 3 февраля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». Поставить на него можно с котировкой 2.20. Это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а успех «Атлетика» есть в линии за 3.20 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) за 3.40.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.00, ТМ можно также взять за 1.87.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.81. Обратный результат есть за 2.00

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«Атлетик» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 3 февраля 2022 года

Команды встречались друг с другом совсем недавно, когда выясняли отношения в финале Суперкубка Испании. Тогда безоговорочную победу одержал коллектив Карло Анчелотти, обыграв басков со счетом 2:0. «Атлетик» в последнее время неудачно играет против «Реала»: четыре поражения в четырех очных встречах подряд. При этом в трех из них баски даже не сумели мадридцам забить. На «Сан Мамес» «Атлетик» не может выиграть у «Реала» и того дольше — с 2015 года. Так что берем для предстоящей встречи победу «Реала» за 2.30.

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Также стоит обратить внимание на результативность в очных встречах команд. Она не очень высокая. Лишь в одном матче из последних четырех тотал голов превысил 2.5. А в домашних играх «Атлетика» против «Реала» этот результат заходил четыре раза из пяти. Берем и для этого матча ТМ 2.5 за 1.87, помня о том, что с таким же исходом завершилась и последняя встреча команд.

В матче за Суперкубок один из голов на счету Карима Бензема, который проводит великолепный сезон. «Атлетик» — любимая команда француза. Он забивает баскам чаще, чем любому другому клубу — 18 мячей за 27 игр.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»

Несмотря на то что «Атлетик» играет дома, шансов на победу у басков не много. Они не побеждают мадридский клуб на своем поле с 2015 года, а четыре последние встречи со «сливочными» неизменно завершались для них поражением. Берем победу «Реала» за 2.30.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.30.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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