«Атлетик» — «Реал»: Анчелотти и Бензема снова опозорят басков. На этот раз в гостях
3 февраля в 1/4 Кубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.30. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» 3 февраля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». Поставить на него можно с котировкой 2.20. Это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а успех «Атлетика» есть в линии за 3.20 (30%).
Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) за 3.40.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.00, ТМ можно также взять за 1.87.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.81. Обратный результат есть за 2.00
«Атлетик» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 3 февраля 2022 года
Команды встречались друг с другом совсем недавно, когда выясняли отношения в финале Суперкубка Испании. Тогда безоговорочную победу одержал коллектив Карло Анчелотти, обыграв басков со счетом 2:0. «Атлетик» в последнее время неудачно играет против «Реала»: четыре поражения в четырех очных встречах подряд. При этом в трех из них баски даже не сумели мадридцам забить. На «Сан Мамес» «Атлетик» не может выиграть у «Реала» и того дольше — с 2015 года. Так что берем для предстоящей встречи победу «Реала» за 2.30.
Также стоит обратить внимание на результативность в очных встречах команд. Она не очень высокая. Лишь в одном матче из последних четырех тотал голов превысил 2.5. А в домашних играх «Атлетика» против «Реала» этот результат заходил четыре раза из пяти. Берем и для этого матча ТМ 2.5 за 1.87, помня о том, что с таким же исходом завершилась и последняя встреча команд.
В матче за Суперкубок один из голов на счету Карима Бензема, который проводит великолепный сезон. «Атлетик» — любимая команда француза. Он забивает баскам чаще, чем любому другому клубу — 18 мячей за 27 игр.
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»
Несмотря на то что «Атлетик» играет дома, шансов на победу у басков не много. Они не побеждают мадридский клуб на своем поле с 2015 года, а четыре последние встречи со «сливочными» неизменно завершались для них поражением. Берем победу «Реала» за 2.30.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7