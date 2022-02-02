«Атлетик» — любимая команда форварда.

3 февраля в 1/4 Кубка Испании между собой сыграют «Атлетик» и «Реал». Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» и начнется в 23.30. Трансляцию вы сможете посмотреть на сайте megogo.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал» 3 февраля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Реал». Поставить на него можно с котировкой 2.20. Это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а успех «Атлетика» есть в линии за 3.20 (30%).

Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) за 3.40.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.00, ТМ можно также взять за 1.87.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 1.81. Обратный результат есть за 2.00

«Атлетик» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 3 февраля 2022 года

Команды встречались друг с другом совсем недавно, когда выясняли отношения в финале Суперкубка Испании. Тогда безоговорочную победу одержал коллектив Карло Анчелотти, обыграв басков со счетом 2:0. «Атлетик» в последнее время неудачно играет против «Реала»: четыре поражения в четырех очных встречах подряд. При этом в трех из них баски даже не сумели мадридцам забить. На «Сан Мамес» «Атлетик» не может выиграть у «Реала» и того дольше — с 2015 года. Так что берем для предстоящей встречи победу «Реала» за 2.30.

Также стоит обратить внимание на результативность в очных встречах команд. Она не очень высокая. Лишь в одном матче из последних четырех тотал голов превысил 2.5. А в домашних играх «Атлетика» против «Реала» этот результат заходил четыре раза из пяти. Берем и для этого матча ТМ 2.5 за 1.87, помня о том, что с таким же исходом завершилась и последняя встреча команд.

В матче за Суперкубок один из голов на счету Карима Бензема, который проводит великолепный сезон. «Атлетик» — любимая команда француза. Он забивает баскам чаще, чем любому другому клубу — 18 мячей за 27 игр.

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Реал»

Несмотря на то что «Атлетик» играет дома, шансов на победу у басков не много. Они не побеждают мадридский клуб на своем поле с 2015 года, а четыре последние встречи со «сливочными» неизменно завершались для них поражением. Берем победу «Реала» за 2.30.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.30.