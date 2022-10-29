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«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 29 октября 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 29 октября 2022 года
Артем Белинин
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Ансу Фати.
Фото Global Look Press

29 октября в матче 12-го тура ла лиги «Барселона» попробует оправдаться за еврокубковый провал — мешать ей будет «Валенсия». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Месталье», насладиться эфиром можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами каталонцев. Поставить на победу гостей можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.40 (22%), успех «Валенсии» — в 5.60 (16%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят на «Месталье», оформите ставку за 2.40.

На матч представлен широкий рынок форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.54, Ф2(+1) — за 1.88. Ф2(-1.5) идет за 2.48, Ф2(-1) — за 1.92.

Эксперты ожидают результативной встречи, что неудивительно — в последних пяти матчах «Барселоны» голевой «верх» проходил всегда, у «Валенсии» четыре раза. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.63.

В прошедших десяти матчах во всех турнирах «Валенсия» в среднем забивала 1.7 мяча за игру, каталонцы оформляли 1.6. ИТБ1 (1.5) можно взять за 3.20, ИТБ2 (1.5) — за 1.57.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Барселоны» за 7.80.

&laquo;Барселона&raquo; вылетела из&nbsp;ЛЧ. «Валенсия» — «Барселона»: шанс для Хави смыть позор

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

По «Барселоне» сильно ударил второй подряд невыход в плей-офф Лиги чемпионов — это было видно уже по игре с «Баварией», когда каталонцам все стало известно. Но, как показывает практика, встреча с «блауграной» после еврокубковых провалов — не к добру. Двум соперникам после первой игры с «Баварией» они забили четыре безответных мяча, после первой игры с «Интером» один, после второй — проиграли «Реалу», но затем уничтожили двух оппонентов с общим счетом 7:0. Что-что, а выместить злобу на ла лиге команда Хави умеет. Тем более напротив «Валенсия» на серии из трех матчей без побед.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.26.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Валенсия
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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 29 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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