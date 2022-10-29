«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 29 октября 2022 года
29 октября в матче 12-го тура ла лиги «Барселона» попробует оправдаться за еврокубковый провал — мешать ей будет «Валенсия». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Месталье», насладиться эфиром можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами каталонцев. Поставить на победу гостей можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.40 (22%), успех «Валенсии» — в 5.60 (16%).
При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.
Если считаете, что хозяева не уступят на «Месталье», оформите ставку за 2.40.
На матч представлен широкий рынок форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.54, Ф2(+1) — за 1.88. Ф2(-1.5) идет за 2.48, Ф2(-1) — за 1.92.
Эксперты ожидают результативной встречи, что неудивительно — в последних пяти матчах «Барселоны» голевой «верх» проходил всегда, у «Валенсии» четыре раза. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.63.
В прошедших десяти матчах во всех турнирах «Валенсия» в среднем забивала 1.7 мяча за игру, каталонцы оформляли 1.6. ИТБ1 (1.5) можно взять за 3.20, ИТБ2 (1.5) — за 1.57.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «Барселоны» за 7.80.
Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»
По «Барселоне» сильно ударил второй подряд невыход в плей-офф Лиги чемпионов — это было видно уже по игре с «Баварией», когда каталонцам все стало известно. Но, как показывает практика, встреча с «блауграной» после еврокубковых провалов — не к добру. Двум соперникам после первой игры с «Баварией» они забили четыре безответных мяча, после первой игры с «Интером» один, после второй — проиграли «Реалу», но затем уничтожили двух оппонентов с общим счетом 7:0. Что-что, а выместить злобу на ла лиге команда Хави умеет. Тем более напротив «Валенсия» на серии из трех матчей без побед.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2