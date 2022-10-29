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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 29 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года
Артем Белинин
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Федор Чалов.
Фото Официальный сайт ЦСКА.

29 октября состоится московское дерби — «Локомотив» схлестнется с ЦСКА на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт mathctv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Рассудит команды Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи ЦСКА. Поставить на победу армейцев можно за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.10 (24%), успех «Локомотива» в 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирное» завершение дерби в случае успеха выплата составит 4100 рублей.

Если считаете, что «Локомотив» не уступит на родном поле, оформите ставку за 2.08.

Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.

Эксперты рассчитывают на результативную встречу и предлагают взять тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Статистика подкрепляет уверенность аналитиков — в трех из пяти прошедших матчей во всех турнирах при участии «Локо» и ЦСКА прошел «верх».

Вариант «обе забьют» тоже весьма вероятен (1.72), но здесь статистика смешанная. В последних пяти матчах во всех турнирах у «Локо» такой вариант зашел два раза, у ЦСКА — четыре. Поэтому не лишним будет присмотреться и к обратному исходу за 2.12.

Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 7.20.

Федор Чалов (ЦСКА). «Локомотив» — ЦСКА: в РПЛ слишком много клубов из Москвы

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» убрал Циннбауэра и Цорна, но на данный момент это помогло лишь отчасти. «Химки» и «Торпедо» пали, но первую же топ-встречу железнодорожники со свистом провалили. «Динамо» просто уничтожило хозяев (2:12 по ударам в створ не в пользу «Локо»), и пока это самая актуальная форма красно-зеленых. ЦСКА тоже не блистает (четыре матча подряд без побед), но есть все шансы вернуться как раз на таком слабом сопернике.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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