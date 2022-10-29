«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 29 октября 2022 года
29 октября состоится московское дерби — «Локомотив» схлестнется с ЦСКА на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт mathctv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 18.55 мск. Рассудит команды Артем Любимов.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи ЦСКА. Поставить на победу армейцев можно за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.10 (24%), успех «Локомотива» в 4.40 (21%).
При ставке в 1000 рублей на «мирное» завершение дерби в случае успеха выплата составит 4100 рублей.
Если считаете, что «Локомотив» не уступит на родном поле, оформите ставку за 2.08.
Подстраховаться можно при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.
Эксперты рассчитывают на результативную встречу и предлагают взять тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Статистика подкрепляет уверенность аналитиков — в трех из пяти прошедших матчей во всех турнирах при участии «Локо» и ЦСКА прошел «верх».
Вариант «обе забьют» тоже весьма вероятен (1.72), но здесь статистика смешанная. В последних пяти матчах во всех турнирах у «Локо» такой вариант зашел два раза, у ЦСКА — четыре. Поэтому не лишним будет присмотреться и к обратному исходу за 2.12.
Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА
«Локомотив» убрал Циннбауэра и Цорна, но на данный момент это помогло лишь отчасти. «Химки» и «Торпедо» пали, но первую же топ-встречу железнодорожники со свистом провалили. «Динамо» просто уничтожило хозяев (2:12 по ударам в створ не в пользу «Локо»), и пока это самая актуальная форма красно-зеленых. ЦСКА тоже не блистает (четыре матча подряд без побед), но есть все шансы вернуться как раз на таком слабом сопернике.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2