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Сегодня, 15:15

«Валенсия» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 29 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 29 октября 2022 года
Артем Белинин
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Фрэнки де Йонг.
Фото Global Look Press

29 октября в 12-м туре ла лиги сыграют «Валенсия» и «Барселона». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Месталья», в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ верит в гостей. Поставить на победу «Барселоны» можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.40 (22%), успех хозяев — в 5.60 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что «Валенсия» не уступит дома, оформите ставку за 2.40.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.88, Ф2(-1) — за 1.92. Однако если команда победит ровно в один мяч, ставка будет возвращена.

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Эксперты ожидают голов в игре, более того, голов с двух сторон:

• Вариант «обе забьют» можно взять за 1.69. В десяти прошедших личных встречах лишь раз отличилась только одна команда.

• Тотал больше 2.5 идет за 1.63 — в десяти прошедших личных встречах вариант встречался восемь раз.

«Барселона» пропустила меньше всех в ла лиге (4). Если считаете, что «Валенсия» сможет пробить каталонскую оборону, поставьте на это за 2.65.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:2 — за 7.80;

• 1:1 — за 8.00;

• 0:2 — за 8.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Валенсия
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«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 29 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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