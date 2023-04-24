В Сочи стартовал футбольный турнир «ФОНБЕТ Стальная воля» для людей с инвалидностью
В фестивале участвуют 600 человек из 30 регионов России. Пять аккредитованных Минспортом РФ федераций спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, пять нозологий в трех категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет и восемь дисциплин:
— футбол лиц с заболеванием ЦП (мужчины и юноши);
— футбол ампутантов (мужчины);
— футбол глухих (мужчины, женщины и юноши);
— мини-футбол (футзал) лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши);
— футбол слепых, мини-футбол 5х5 (В1);
— Футбол слабовидящих, мини-футбол В2, В3;
— футбол на электроколясках;
— трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).
«Прежде всего хочу отметить прекрасную организацию, замечательные недавно постеленные поля, — поделился эмоциями руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин. — Что могу сказать про погоду? [Перед началом турнира в Сочи пошел дождь.] Расстроился и думал, что это помешает футболистам, но нет. Когда шел на открытие, увидел, как ребята-ампутанты уже играют и скорости не сбавляют. Но одно дело стопа, которая имеет площадь, а другое дело костыль, который проскальзывает. Когда спросил их, не мешает ли им дождь, они ответили: «Нет, не мешает. Вот когда наледь, тогда мы поскальзываемся. А здесь мы играем вовсю». Наледь, представляете?
Очень впечатляет, что каждый раз мы встречаемся и видим знакомые лица. Но также есть некоторые субъекты Федерации (на этом турнире Самарская область), которые еще не присутствовали, — они настолько хорошо вживаются в атмосферу праздника. И мне приятно, что ампутанты спокойно общаются на футбольном поле со слепыми футболистами. Либо глухие футболисты с теми же ампутантами. В этом заключается феномен этого мероприятия, что на одних полях играют все нозологии. Это, на мой взгляд, является уникальным мероприятием.
Плюс хотел бы упомянуть о характере, потому что «Стальная воля» не просто так носит это название. Здесь каждый спортсмен со стальным характером», — заявил Смертин.
Фестиваль в Сочи стал первым в 2023 году турниром соревнования «Стальная воля». Также этапы состоятся в июне в Нижнем Тагиле, в начале сентября — в Казани, а в конце этого же месяца пройдет итоговый турнир на федеральной территории «Сириус». В 2022 году соревнования «Стальной воли» собрали более двух тысяч участников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4