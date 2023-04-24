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В Сочи стартовал футбольный турнир «ФОНБЕТ Стальная воля» для людей с инвалидностью

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«Стальная воля».
Фото Официальный сайт РФС.

В фестивале участвуют 600 человек из 30 регионов России. Пять аккредитованных Минспортом РФ федераций спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, пять нозологий в трех категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет и восемь дисциплин:

— футбол лиц с заболеванием ЦП (мужчины и юноши);

— футбол ампутантов (мужчины);

— футбол глухих (мужчины, женщины и юноши);

— мини-футбол (футзал) лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши);

— футбол слепых, мини-футбол 5х5 (В1);

— Футбол слабовидящих, мини-футбол В2, В3;

— футбол на электроколясках;

— трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами и/или на диализе).

«Прежде всего хочу отметить прекрасную организацию, замечательные недавно постеленные поля, — поделился эмоциями руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин. — Что могу сказать про погоду? [Перед началом турнира в Сочи пошел дождь.] Расстроился и думал, что это помешает футболистам, но нет. Когда шел на открытие, увидел, как ребята-ампутанты уже играют и скорости не сбавляют. Но одно дело стопа, которая имеет площадь, а другое дело костыль, который проскальзывает. Когда спросил их, не мешает ли им дождь, они ответили: «Нет, не мешает. Вот когда наледь, тогда мы поскальзываемся. А здесь мы играем вовсю». Наледь, представляете?

 
Эрлинг Холанн и&nbsp;Хулиан Альварес (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Арсенал»: Холанн прикончит шансы Артеты на чемпионство

Очень впечатляет, что каждый раз мы встречаемся и видим знакомые лица. Но также есть некоторые субъекты Федерации (на этом турнире Самарская область), которые еще не присутствовали, — они настолько хорошо вживаются в атмосферу праздника. И мне приятно, что ампутанты спокойно общаются на футбольном поле со слепыми футболистами. Либо глухие футболисты с теми же ампутантами. В этом заключается феномен этого мероприятия, что на одних полях играют все нозологии. Это, на мой взгляд, является уникальным мероприятием.

Плюс хотел бы упомянуть о характере, потому что «Стальная воля» не просто так носит это название. Здесь каждый спортсмен со стальным характером», — заявил Смертин.

Фестиваль в Сочи стал первым в 2023 году турниром соревнования «Стальная воля». Также этапы состоятся в июне в Нижнем Тагиле, в начале сентября — в Казани, а в конце этого же месяца пройдет итоговый турнир на федеральной территории «Сириус». В 2022 году соревнования «Стальной воли» собрали более двух тысяч участников.

 
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