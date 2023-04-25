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«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз на матч финала Кубка Гагарина 25 апреля 2023 года

Прогноз на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 25 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Ак Барс».
Фото Global Look Press

25 апреля, возможно, завершится сезон КХЛ. Это случится, если ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина обыграет «Ак Барс» (счет в серии — 3:1 в пользу москвичей). Встреча состоится в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 18.45 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.

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Букмекерская компания Olimpbet считает, что у команд абсолютно равные шансы на успех. Взять триумф ЦСКА и «Ак Барса» в основное время можно за 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья же доступна за 3.65 (24%).

Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2600 рублей.

ЦСКА выиграл три последних матча в серии. На то, что в этот раз армейцы хотя бы не уступят, котировка — 1.50.

В половине встреч финала Кубка Гагарина соперники оформили «верх» по голам. На ТБ 4.5 шайбы можно поставить за приятные 2.24, на ТМ 4.5 — за 1.64.

В четырех из пяти предыдущих матчей ЦСКА забрасывал «Ак Барсу» более одной шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за 1.53, ТМ 1.5 — за 2.48.

Победа армейцев в матче с учетом овертайма доступна за 1.90, казанцев — за 1.89.

Вы еще верите в возможность камбэка команды Зинэтулы Билялетдинова? Выигрыш «Ак Барсом» Кубка Гагарина оценен в 7.75, ЦСКА — в 1.08.

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Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — ЦСКА

Как и ожидалось многими специалистами, борьбы в финале Кубка Гагарина не получается. Казанцы зацепили первый матч, но затем посыпались и проиграли трижды подряд, причем без особых надежд на успех. ЦСКА шикарно усыпил бдительность соперника и технично разбирается с ним.

Армейцам наверняка хотелось бы отпраздновать итоговый успех перед своими болельщиками, но намеренно перевозить серию в Москву никто не станет — слишком опасен шанс ошибки. Поэтому команда Федорова закончит в Казани и, судя по предыдущим матчам, сделает это уже сейчас.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.90.

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3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
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