«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз на матч финала Кубка Гагарина 25 апреля 2023 года
25 апреля, возможно, завершится сезон КХЛ. Это случится, если ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина обыграет «Ак Барс» (счет в серии — 3:1 в пользу москвичей). Встреча состоится в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 18.45 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у команд абсолютно равные шансы на успех. Взять триумф ЦСКА и «Ак Барса» в основное время можно за 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья же доступна за 3.65 (24%).
Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2600 рублей.
ЦСКА выиграл три последних матча в серии. На то, что в этот раз армейцы хотя бы не уступят, котировка — 1.50.
В половине встреч финала Кубка Гагарина соперники оформили «верх» по голам. На ТБ 4.5 шайбы можно поставить за приятные 2.24, на ТМ 4.5 — за 1.64.
В четырех из пяти предыдущих матчей ЦСКА забрасывал «Ак Барсу» более одной шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за 1.53, ТМ 1.5 — за 2.48.
Победа армейцев в матче с учетом овертайма доступна за 1.90, казанцев — за 1.89.
Вы еще верите в возможность камбэка команды Зинэтулы Билялетдинова? Выигрыш «Ак Барсом» Кубка Гагарина оценен в 7.75, ЦСКА — в 1.08.
Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — ЦСКА
Как и ожидалось многими специалистами, борьбы в финале Кубка Гагарина не получается. Казанцы зацепили первый матч, но затем посыпались и проиграли трижды подряд, причем без особых надежд на успех. ЦСКА шикарно усыпил бдительность соперника и технично разбирается с ним.
Армейцам наверняка хотелось бы отпраздновать итоговый успех перед своими болельщиками, но намеренно перевозить серию в Москву никто не станет — слишком опасен шанс ошибки. Поэтому команда Федорова закончит в Казани и, судя по предыдущим матчам, сделает это уже сейчас.
Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА в матче за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4