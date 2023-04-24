«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Холанн прикончит шансы Артеты на чемпионство
26 апреля пройдет важнейший для чемпионской гонки матч АПЛ — в 33-м туре столкнутся два лидера лиги, «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра состоится на стадионе «Этихад», главный арбитр встречи Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: взять победу «горожан» можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех «канониров» предложен с котировкой 5.60 (16%) — это наименее ожидаемый результат поединка. Даже ничья идет за 4.40 (21%).
В первом круге команда Пепа Гвардиолы без проблем разобралась с лондонцами (3:1). Победная серия «Ман Сити» над «Арсеналом» составляет уже семь матчей во всех турнирах — «канониры» не могут обыграть «горожан» с июля 2020-го. Поставить на то, что в предстоящей схватке они хотя бы не уступят, можно за 2.45.
Правда, наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:
• за 8.50 доступны победы «Ман Сити» 2:0 и 2:1;
• за 9.00 — успех 1:0 и ничья 1:1.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить всего за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. Этот рынок заходил в шести из последних 10 очных матчей оппонентов во всех соревнованиях.
Вероятность увидеть забитые мячи от обоих соперников оценена в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.10.
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 26 апреля 2023 года
Команда Микеля Артеты лидировала в чемпионате большую часть сезона, но рискует упустить итоговую победу. «Арсенал» подойдет к игре с «Сити» на первой строчке, но по потерянным очкам «горожане» уже опередили лондонцев на один балл — отстают на пять пунктов, но имеют два матча в запасе.
«Канониры» с трудом добывают положительный результат: в последних трех турах АПЛ оформили три ничьи. Причем оппозиция «Арсенала» была не самой сильной — нестабильный «Ливерпуль» (2:2), а также борющиеся за выживание «Вест Хэм» (2:2) и «Саутгемптон» (3:3). В первых двух случаях лондонцы упустили лидерство в два мяча, а со «святыми» отыгрались с 1:3.
«Ман Сити» же подкрался к столкновению за первое место на серии из шести побед подряд и девяти игр без поражений (восемь выигрышей). Команда Гвардиолы впечатляет показателями в атаке: за 30 туров настреляла 78 голов — это 2.6 мяча в среднем за 90 минут. Также сумасшедшей стабильностью отличается нападающий «горожан» Эрлин Холанн: норвежец за 28 поединков чемпионата оформил 32 гола — следующий мяч страйкера станет рекордным за сезон АПЛ.
Но при этом Артета не отчаивается перед поездкой в гости к находящемуся в отличной форме «Ман Сити». «Это те встречи, в которых хочется играть. Когда все поставлено на карту, нужно пойти и победить. Мы будем готовиться к этому», — поделился испанец.
«Арсенал» тоже показывает высокую результативность — за 32 тура наколотил 77 голов (2.4 мяча в среднем за 90 минут). Но при этом в последнее время «канониры» и немало пропускают: в трех последних матчах чемпионата получили в свои ворота минимум по два мяча.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал»
«Ман Сити» подъехал к ключевой игре сезона в отличной форме: команда Гвардиолы не проигрывает в АПЛ с февраля (девять матчей) и вышла на серию из шести побед подряд. Пять из этих выигрышей — с разницей минимум в два гола, а за весь чемпионат у клуба уже 18 таких побед (за 30 матчей). Также у «горожан» серьезное преимущество в личных встречах: они обыграли «Арсенал» в семи матчах подряд, трижды — с разницей минимум в два мяча. А в первом круге без проблем разобрались с «пушкарями» (3:1).
Лондонцы, наоборот, растеряли форму: три последних матча чемпионата сыграли вничью, причем дважды — с командами, борющимися за сохранение места в английской элите.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4