«Горожане» уже лидируют в АПЛ по потерянным очкам.

26 апреля пройдет важнейший для чемпионской гонки матч АПЛ — в 33-м туре столкнутся два лидера лиги, «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра состоится на стадионе «Этихад», главный арбитр встречи Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 26 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам: взять победу «горожан» можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех «канониров» предложен с котировкой 5.60 (16%) — это наименее ожидаемый результат поединка. Даже ничья идет за 4.40 (21%).

В первом круге команда Пепа Гвардиолы без проблем разобралась с лондонцами (3:1). Победная серия «Ман Сити» над «Арсеналом» составляет уже семь матчей во всех турнирах — «канониры» не могут обыграть «горожан» с июля 2020-го. Поставить на то, что в предстоящей схватке они хотя бы не уступят, можно за 2.45.

Правда, наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• за 8.50 доступны победы «Ман Сити» 2:0 и 2:1;

• за 9.00 — успех 1:0 и ничья 1:1.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно оформить всего за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35. Этот рынок заходил в шести из последних 10 очных матчей оппонентов во всех соревнованиях.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих соперников оценена в 1.75, «обе забьют — нет» — в 2.10.

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 26 апреля 2023 года

Команда Микеля Артеты лидировала в чемпионате большую часть сезона, но рискует упустить итоговую победу. «Арсенал» подойдет к игре с «Сити» на первой строчке, но по потерянным очкам «горожане» уже опередили лондонцев на один балл — отстают на пять пунктов, но имеют два матча в запасе.

«Канониры» с трудом добывают положительный результат: в последних трех турах АПЛ оформили три ничьи. Причем оппозиция «Арсенала» была не самой сильной — нестабильный «Ливерпуль» (2:2), а также борющиеся за выживание «Вест Хэм» (2:2) и «Саутгемптон» (3:3). В первых двух случаях лондонцы упустили лидерство в два мяча, а со «святыми» отыгрались с 1:3.

«Ман Сити» же подкрался к столкновению за первое место на серии из шести побед подряд и девяти игр без поражений (восемь выигрышей). Команда Гвардиолы впечатляет показателями в атаке: за 30 туров настреляла 78 голов — это 2.6 мяча в среднем за 90 минут. Также сумасшедшей стабильностью отличается нападающий «горожан» Эрлин Холанн: норвежец за 28 поединков чемпионата оформил 32 гола — следующий мяч страйкера станет рекордным за сезон АПЛ.

Но при этом Артета не отчаивается перед поездкой в гости к находящемуся в отличной форме «Ман Сити». «Это те встречи, в которых хочется играть. Когда все поставлено на карту, нужно пойти и победить. Мы будем готовиться к этому», — поделился испанец.

«Арсенал» тоже показывает высокую результативность — за 32 тура наколотил 77 голов (2.4 мяча в среднем за 90 минут). Но при этом в последнее время «канониры» и немало пропускают: в трех последних матчах чемпионата получили в свои ворота минимум по два мяча.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Ман Сити» подъехал к ключевой игре сезона в отличной форме: команда Гвардиолы не проигрывает в АПЛ с февраля (девять матчей) и вышла на серию из шести побед подряд. Пять из этих выигрышей — с разницей минимум в два гола, а за весь чемпионат у клуба уже 18 таких побед (за 30 матчей). Также у «горожан» серьезное преимущество в личных встречах: они обыграли «Арсенал» в семи матчах подряд, трижды — с разницей минимум в два мяча. А в первом круге без проблем разобрались с «пушкарями» (3:1).

Лондонцы, наоборот, растеряли форму: три последних матча чемпионата сыграли вничью, причем дважды — с командами, борющимися за сохранение места в английской элите.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.90.