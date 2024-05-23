Канчельскис: «Сафонову надо быстрее собирать чемодан и ехать в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в «ПСЖ». Если парижане правда хотят Матвея, значит, они видят возможность для его конкуренции. Например, в «Реале» играет Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции? К тому же «ПСЖ» участвует в большем количестве турниров, чем «Краснодар», так что игровая практика у Матвея будет. Какие тут могут быть раздумья? Такой шанс дается раз в жизни. Если перейдет, то все будет зависеть от него, поэтому желаю ему удачи», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.