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«Аталанта» — «Рома»: где смотреть матч серии А 24 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Аталанта» — «Рома» 24 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Аталанта».
Фото Global Look Press

24 апреля в заключительном матче 31-го тура серии А «Аталанта» сразится с «Ромой». Встреча команд пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, начало назначено на 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск. Массимо Иррати — главный арбитр.

Италия. Серия А. 31-й тур
24 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Рома

«Аталанта» — фаворит букмекеров. Победа бергамасков доступна за коэффициент 2.37, что примерно 42% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).

Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае ничьей принесет выплату в 3340 рублей.

«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.

В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.

Верите, что команды устроят феерию? ИТБ1 (1.5) предложен за 2.48, ИТБ2 (1.5) — за 3.03.

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Условие «обе забьют» оценен в 1.92, противоположный исход — в 1.89.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.15;

  • 0:0 — за 7.12;

  • 1:0 в пользу «Аталанты» — за 7.38.

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ФК Аталанта
ФК Рома
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«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 24 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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