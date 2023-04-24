«Аталанта» — «Рома»: где смотреть матч серии А 24 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
24 апреля в заключительном матче 31-го тура серии А «Аталанта» сразится с «Ромой». Встреча команд пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, начало назначено на 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск. Массимо Иррати — главный арбитр.
«Аталанта» — фаворит букмекеров. Победа бергамасков доступна за коэффициент 2.37, что примерно 42% вероятности исхода. Ничью можно взять за 3.34 (27%), успех «Ромы» — за 3.19 (31%).
Ставка в 1000 рублей на равенство по итогам 90 минут в случае ничьей принесет выплату в 3340 рублей.
«Рома» не проиграла «Аталанте» три из четырех последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.63.
В 2022 году команды встречались дважды и оба раза не поразили результативностью — обменялись победами со счетом 1:0. На ТМ 2.5 котировка — 1.71, на ТБ 2.5 — 2.22.
Верите, что команды устроят феерию? ИТБ1 (1.5) предложен за 2.48, ИТБ2 (1.5) — за 3.03.
Условие «обе забьют» оценен в 1.92, противоположный исход — в 1.89.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
-
ничья 1:1 — за 6.15;
-
0:0 — за 7.12;
-
1:0 в пользу «Аталанты» — за 7.38.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4