«Урал» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
29 июля в одном из трех матчей второго тура РПЛ «Урал» сыграет дома с «Нижним Новгородом». Игра состоится на «Екатеринбург Арене» под пристальным взглядом арбитра Артема Чистякова. Она начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.25 мск.
«Урал» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet фаворитом матча. На успех екатеринбургского клуба предложен коэффициент 2.09, вероятность этого исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.22 (31%), победа нижегородцев — за 4.06 (22%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае итогового равенства принесет приятные 3220 рублей.
«Нижний Новгород» никогда не проигрывал «Уралу» — в пяти матчах две победы и три ничьих. Х2 идет за 1.78.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.58, а ТМ 2.5 — в 1.58. Первые два матча сезона с участием екатеринбуржцев получились «верховыми».
Если не хотите ставить на голы, рассмотрите вариант «девять и более ударов в створ» от обеих команд за 2.00. В линии есть и другие условия.
На ИТБ2 (0.5) котировка — 1.65. В двух из трех предыдущих игр на выезде с этим соперником нижегородцы отличились.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, неутешителен для гостей — 1:0 в пользу «Урала» за 5.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1