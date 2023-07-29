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«Урал» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Игроки «НН» празднуют победу над «Динамо».
Фото Официальный сайт «НН», Павел Новиков

29 июля в одном из трех матчей второго тура РПЛ «Урал» сыграет дома с «Нижним Новгородом». Игра состоится на «Екатеринбург Арене» под пристальным взглядом арбитра Артема Чистякова. Она начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Пари Нижний Новгород

«Урал» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet фаворитом матча. На успех екатеринбургского клуба предложен коэффициент 2.09, вероятность этого исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.22 (31%), победа нижегородцев — за 4.06 (22%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае итогового равенства принесет приятные 3220 рублей.

«Нижний Новгород» никогда не проигрывал «Уралу» — в пяти матчах две победы и три ничьих. Х2 идет за 1.78.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.58, а ТМ 2.5 — в 1.58. Первые два матча сезона с участием екатеринбуржцев получились «верховыми».

Если не хотите ставить на голы, рассмотрите вариант «девять и более ударов в створ» от обеих команд за 2.00. В линии есть и другие условия.

На ИТБ2 (0.5) котировка — 1.65. В двух из трех предыдущих игр на выезде с этим соперником нижегородцы отличились.

Игроки ЦСКА празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Оренбурга&raquo;. ЦСКА теряет игроков, а трансферов все нет. Матч с «Ахматом» может получиться тяжелее, чем с «Уралом»

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, неутешителен для гостей — 1:0 в пользу «Урала» за 5.60.

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ФК Нижний Новгород
ФК Урал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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