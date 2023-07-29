29 июля в одном из трех матчей второго тура РПЛ «Урал» сыграет дома с «Нижним Новгородом». Игра состоится на «Екатеринбург Арене» под пристальным взглядом арбитра Артема Чистякова. Она начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.25 мск.

«Урал» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet фаворитом матча. На успех екатеринбургского клуба предложен коэффициент 2.09, вероятность этого исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.22 (31%), победа нижегородцев — за 4.06 (22%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае итогового равенства принесет приятные 3220 рублей.

«Нижний Новгород» никогда не проигрывал «Уралу» — в пяти матчах две победы и три ничьих. Х2 идет за 1.78.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.58, а ТМ 2.5 — в 1.58. Первые два матча сезона с участием екатеринбуржцев получились «верховыми».

Если не хотите ставить на голы, рассмотрите вариант «девять и более ударов в створ» от обеих команд за 2.00. В линии есть и другие условия.

На ИТБ2 (0.5) котировка — 1.65. В двух из трех предыдущих игр на выезде с этим соперником нижегородцы отличились.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, неутешителен для гостей — 1:0 в пользу «Урала» за 5.60.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей