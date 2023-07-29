«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
29 июля московское «Динамо» на выезде померяется силами с «Крыльями Советов». Матч второго тура РПЛ пройдет на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.55 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Любимов.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet изначально считали фаворитом «Крылья», но в день матча котировка на «Динамо» резко упала. Сейчас на победу бело-голубых можно поставить за 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.63 (25%), успех «Динамо» — за 2.84 (35%).
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Первый домашний матч в сезоне «Крылья Советов» проиграли «Балтике» — 2:3 в Кубке России. На то, что самарцы исправятся во встрече с «Динамо» и не уступят, коэффициент — 1.58.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15.
Кто откроет счет? Ставку на «Крылья» можно сделать за 2.07, на «Динамо» — за 1.92, на отсутствие голов — за 10.5.
Соперники обменялись результативными атаками только в двух из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.30.
Есть три варианта точного счета, с одним из которых, по мнению экспертов, завершится матч:
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1
|Краснодар
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1