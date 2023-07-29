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«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Динамо».
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

29 июля московское «Динамо» на выезде померяется силами с «Крыльями Советов». Матч второго тура РПЛ пройдет на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.55 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet изначально считали фаворитом «Крылья», но в день матча котировка на «Динамо» резко упала. Сейчас на победу бело-голубых можно поставить за 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.63 (25%), успех «Динамо» — за 2.84 (35%).

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Первый домашний матч в сезоне «Крылья Советов» проиграли «Балтике» — 2:3 в Кубке России. На то, что самарцы исправятся во встрече с «Динамо» и не уступят, коэффициент — 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15.

Кто откроет счет? Ставку на «Крылья» можно сделать за 2.07, на «Динамо» — за 1.92, на отсутствие голов — за 10.5.

Соперники обменялись результативными атаками только в двух из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.30.

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Есть три варианта точного счета, с одним из которых, по мнению экспертов, завершится матч:

  • ничья 1:1 идет за 6.40;

  • победа «Динамо» 2:1 — за 8.75;

  • успех «Крыльев» с таким же счетом — за 9.25.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Урал» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
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