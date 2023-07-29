Тони Фергюсон — Бобби Грин: Эль Кукуй сделает все, чтобы избежать очередного громкого провала
30 июля в американском городе Солт-Лейк-Сити состоится очень насыщенный и звездный турнир UFC 291. В одном из боев главного карда легендарный Тони Фергюсон постарается прервать серию из пяти поражений в организации. Его соперником станет соотечественник Бобби Грин. Поединок начнется после 5.00 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
Букмекерская компания ФОНБЕТ совсем не верит в Фергюсона. На победу бывшего чемпиона в легком весе принимаются ставки с коэффициентом 3.75, вероятность оценивается примерно в 22%. Успех Грина идет за 1.29 (77%), ничья — за 55.0 (1%).
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На то, что бой продлится все три раунда, котировка — 1.77. На досрочное завершение — 1.99.
Если верите, что один из спортсменов победит нокаутом, возьмите этот вариант за 2.55.
Можете выбрать раунд, в котором закончится поединок: в первом — за 3.95, во втором — за 4.90, в третьем — за 6.70.
Также есть линия, в которой предложено время завершения: меньше 2.5 минуты — 7.50, меньше 7.5 минуты — 3.10, меньше 12.5 — 2.13.
Наиболее вероятные варианты победы Грина выглядят следующим образом:
У Фергюсона набор такой:
Прогноз и ставка на бой Тони Фергюсон — Бобби Грин
Старина Тони в последние годы запятнал свое громкое бойцовское имя — проиграл пять поединков подряд, причем в каждом новом выглядел все хуже и хуже. Это привело к тому, что болельщики и эксперты начали списывать экс-чемпиона и рассуждать о его изгнании из UFC, однако сам Фергюсон заявил, что никуда не собирается: «Никто не будет указывать мне, когда заканчивать карьеру. Сделаю это, когда захочу. Я хочу достигнуть своей цели. Пять боев и титул, детка».
При этом победить Грина, который славится хорошей стабильной ударкой, скатившемуся Эль Кукую будет очень непросто. Чтобы сделать это, Тони придется терпеть и выживать, как он делал это в лучшие годы. Получится ли? Почему-то верится, что 39-летний спортсмен сделал выводы из предыдущих неудач и со всей серьезностью подготовился к предстоящему поединку, иначе не бросал бы на ветер громких слов о титуле — в случае очередного провала его ждут лишь насмешки.
Думаю, хотя бы на один рывок Тони хватит, чтобы отжать у Грина раунд, а может, и два. Единогласной победы в этом поединке не будет.
Рекомендуемая ставка: победа одного из бойцов раздельным решением за 5.50.
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
|0
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1