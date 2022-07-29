«Урал» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Краснодар» в третьем туре чемпионата России отправился в гости к «Уралу». Матч пройдет в Екатеринбурге на Центральном стадионе, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посчитали, что у «Урала» шансов победить больше, чем у соперника. На успех екатеринбуржцев можно поставить с коэффициентом 2.45, вероятность — примерно 40%. Успех «Краснодара» идет за 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (25%).
1000 рублей превратится в 3600 в случае ставки на ничью и «мирного» исхода встречи.
Обратите внимание на вариант «количество голов в матче»! Тотал больше 2.5 гола идет за очень приятные 1.98, хотя в трех матчах из четырех в этом сезоне с участием этих команд проходил «верх».
Если считаете, что хозяева точно не победят, возьмите Х2 за 1.59.
«Краснодар» знает, как забивать «Уралу», — в семи играх из последних десяти «быки» оформили в ворота не меньше двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за нескромные 2.55.
Высоки шансы увидеть обмен голами: вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.78, а противоположный — в 2.04.
За 2.85 можно поставить на гол Джона Кордобы — он самый вероятный автор гола в составах обеих команд. Колумбиец не забил пенальти в первом туре и не отличился во втором из-за ранней замены, поэтому будет заряжен открыть счет голам в новом сезоне.
В прошлом туре в составах обеих команд произошло удаление, причем в обоих случаях раннее. На красную карточку в первом тайме предстоящего матча коэффициент 8.00.
Эксперты считают, что матч, скорее всего, завершится вничью, — на 1:1 котировка 6.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1