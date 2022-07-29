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«Урал» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Краснодар» 29 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игорь Шалимов, «Урал».
Фото Сайт ФК «Урал»

«Краснодар» в третьем туре чемпионата России отправился в гости к «Уралу». Матч пройдет в Екатеринбурге на Центральном стадионе, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посчитали, что у «Урала» шансов победить больше, чем у соперника. На успех екатеринбуржцев можно поставить с коэффициентом 2.45, вероятность — примерно 40%. Успех «Краснодара» идет за 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (25%).

1000 рублей превратится в 3600 в случае ставки на ничью и «мирного» исхода встречи.

Обратите внимание на вариант «количество голов в матче»! Тотал больше 2.5 гола идет за очень приятные 1.98, хотя в трех матчах из четырех в этом сезоне с участием этих команд проходил «верх».

Если считаете, что хозяева точно не победят, возьмите Х2 за 1.59.

«Краснодар» знает, как забивать «Уралу», — в семи играх из последних десяти «быки» оформили в ворота не меньше двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за нескромные 2.55.

Высоки шансы увидеть обмен голами: вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.78, а противоположный — в 2.04.

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За 2.85 можно поставить на гол Джона Кордобы — он самый вероятный автор гола в составах обеих команд. Колумбиец не забил пенальти в первом туре и не отличился во втором из-за ранней замены, поэтому будет заряжен открыть счет голам в новом сезоне.

В прошлом туре в составах обеих команд произошло удаление, причем в обоих случаях раннее. На красную карточку в первом тайме предстоящего матча коэффициент 8.00.

Эксперты считают, что матч, скорее всего, завершится вничью, — на 1:1 котировка 6.30.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 3
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Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
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Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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