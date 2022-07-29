«Краснодар» в третьем туре чемпионата России отправился в гости к «Уралу». Матч пройдет в Екатеринбурге на Центральном стадионе, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ посчитали, что у «Урала» шансов победить больше, чем у соперника. На успех екатеринбуржцев можно поставить с коэффициентом 2.45, вероятность — примерно 40%. Успех «Краснодара» идет за 2.85 (35%), ничья — за 3.60 (25%).

1000 рублей превратится в 3600 в случае ставки на ничью и «мирного» исхода встречи.

Обратите внимание на вариант «количество голов в матче»! Тотал больше 2.5 гола идет за очень приятные 1.98, хотя в трех матчах из четырех в этом сезоне с участием этих команд проходил «верх».

Если считаете, что хозяева точно не победят, возьмите Х2 за 1.59.

«Краснодар» знает, как забивать «Уралу», — в семи играх из последних десяти «быки» оформили в ворота не меньше двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за нескромные 2.55.

Высоки шансы увидеть обмен голами: вариант «обе забьют» оценен котировкой 1.78, а противоположный — в 2.04.

За 2.85 можно поставить на гол Джона Кордобы — он самый вероятный автор гола в составах обеих команд. Колумбиец не забил пенальти в первом туре и не отличился во втором из-за ранней замены, поэтому будет заряжен открыть счет голам в новом сезоне.

В прошлом туре в составах обеих команд произошло удаление, причем в обоих случаях раннее. На красную карточку в первом тайме предстоящего матча коэффициент 8.00.

Эксперты считают, что матч, скорее всего, завершится вничью, — на 1:1 котировка 6.30.