Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» отомстить «Манчестер Сити» за поражение в АПЛ

30 июля в Англии будет разыгран первый трофей нового сезона — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сойдутся в битве за Суперкубок. Красные сыграют в этом матче на правах победителя Кубка страны, «горожане» — в статусе чемпиона АПЛ. Обычно игры такого масштаба проходят на «Уэмбли», но из-за финала женского Евро на этот раз встречу примет стадион «Кинг Пауэр» в Лестере.

Матч за Суперкубок начнется в 19.00 по московскому времени. В России он показан не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество команде Пепа Гвардиолы. На победу «Манчестер Сити» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности исхода. На ничью котировка 3.70 (24%), на успех «Ливерпуля» — 2.85 (35%).

Считаете, что Эрлинг Холанн возьмет трофей в первом же матче за новый клуб? Ставка в 1000 рублей на «горожан» в случае положительного исхода принесет 2400 рублей.

В последние годы соперники играют между собой крайне результативно — забили больше двух мячей в семи матчах из предыдущих десяти. На ТБ 2.5 коэффициент 1.83, на ТМ 2.5 — 2.04.

Обмен голами между этими командами — обычное дело. На «обе забьют» можно поставить за 1.68, на обратный исход — за 2.20.

Если вам кажется, что «Ливерпуль» выстоит под натиском «Сити», возьмите 1Х за 1.61.

А можете выбрать вариант «обладатель Суперкубка» с учетом основного времени и серии пенальти: на красных котировка 2.07, на голубых — 1.81.