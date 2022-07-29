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Сегодня, 13:15

Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» отомстить «Манчестер Сити» за поражение в АПЛ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

30 июля в Англии будет разыгран первый трофей нового сезона — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сойдутся в битве за Суперкубок. Красные сыграют в этом матче на правах победителя Кубка страны, «горожане» — в статусе чемпиона АПЛ. Обычно игры такого масштаба проходят на «Уэмбли», но из-за финала женского Евро на этот раз встречу примет стадион «Кинг Пауэр» в Лестере.

Англия. Суперкубок.
30 июл, 19:00. King Power Stadium (Лестер)
Ливерпуль
Манчестер Сити

Матч за Суперкубок начнется в 19.00 по московскому времени. В России он показан не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество команде Пепа Гвардиолы. На победу «Манчестер Сити» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности исхода. На ничью котировка 3.70 (24%), на успех «Ливерпуля» — 2.85 (35%).

Считаете, что Эрлинг Холанн возьмет трофей в первом же матче за новый клуб? Ставка в 1000 рублей на «горожан» в случае положительного исхода принесет 2400 рублей.

В последние годы соперники играют между собой крайне результативно — забили больше двух мячей в семи матчах из предыдущих десяти. На ТБ 2.5 коэффициент 1.83, на ТМ 2.5 — 2.04.

Пеп Гвардиола, &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Ливерпуль» или «Челси»: кто бросит вызов «Сити» в АПЛ?

Обмен голами между этими командами — обычное дело. На «обе забьют» можно поставить за 1.68, на обратный исход — за 2.20.

Если вам кажется, что «Ливерпуль» выстоит под натиском «Сити», возьмите 1Х за 1.61.

А можете выбрать вариант «обладатель Суперкубка» с учетом основного времени и серии пенальти: на красных котировка 2.07, на голубых — 1.81.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Урал» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2022 года
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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