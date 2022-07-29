Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» отомстить «Манчестер Сити» за поражение в АПЛ
30 июля в Англии будет разыгран первый трофей нового сезона — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сойдутся в битве за Суперкубок. Красные сыграют в этом матче на правах победителя Кубка страны, «горожане» — в статусе чемпиона АПЛ. Обычно игры такого масштаба проходят на «Уэмбли», но из-за финала женского Евро на этот раз встречу примет стадион «Кинг Пауэр» в Лестере.
Матч за Суперкубок начнется в 19.00 по московскому времени. В России он показан не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали преимущество команде Пепа Гвардиолы. На победу «Манчестер Сити» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности исхода. На ничью котировка 3.70 (24%), на успех «Ливерпуля» — 2.85 (35%).
Считаете, что Эрлинг Холанн возьмет трофей в первом же матче за новый клуб? Ставка в 1000 рублей на «горожан» в случае положительного исхода принесет 2400 рублей.
В последние годы соперники играют между собой крайне результативно — забили больше двух мячей в семи матчах из предыдущих десяти. На ТБ 2.5 коэффициент 1.83, на ТМ 2.5 — 2.04.
Обмен голами между этими командами — обычное дело. На «обе забьют» можно поставить за 1.68, на обратный исход — за 2.20.
Если вам кажется, что «Ливерпуль» выстоит под натиском «Сити», возьмите 1Х за 1.61.
А можете выбрать вариант «обладатель Суперкубка» с учетом основного времени и серии пенальти: на красных котировка 2.07, на голубых — 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1