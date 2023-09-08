Турция — Армения: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года
8 сентября в квалификации Евро-2024 сойдутся лидеры группы D — Турция и Армения. Игра пройдет в Эскишехире на стадионе «Новый Эскишехир». Главный арбитр встречи итальянец Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.35 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на успех Турции можно с коэффициентом 1.32, что приблизительно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 10.0 (9%), даже ничья предложена за гораздо меньшие 5.58 (16%).
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Соперники уже встречались в текущей кампании: в первом туре «Лунные звезды» сломили армян на их поле (2:1). Победами турков завершились вообще все три очных матча сборных в истории. Непоражение гостей в предстоящем поединке можно оформить за 3.55.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния включили только сухие виктории хозяев:
• 2:0 — за 5.68;
• 1:0 — за 6.44;
• 3:0 — за 7.39.
В марте оппоненты забили три мяча на двоих: тотал больше 2.5 гола в ближайшей разборке можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22.
Рынок на обмен меткими выстрелами доступен за 2.14, обратный вариант предложен за 1.70.
Прогноз и ставка на матч Турция — Армения
Команды лидируют в группе D: турки в четырех турах набрали девять очков, армяне — шесть в трех. Также сборные — самые результативные в группе, настреляли уже по семь мячей. Оппоненты на двоих провели только одну безголевую игру — Турция уступила Хорватии (0:2). А в мартовской встрече соперники обменялись результативными ударами уже в первом туре. Также Турция и Армения немало пропустили (по пять раз) и на двоих выдали лишь один сухой матч.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.14.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0