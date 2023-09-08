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Турция — Армения: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Турция — Армения 8 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хакан Чалханоглу на тренировке сборной Турции.
Фото Global Look Press

8 сентября в квалификации Евро-2024 сойдутся лидеры группы D — Турция и Армения. Игра пройдет в Эскишехире на стадионе «Новый Эскишехир». Главный арбитр встречи итальянец Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.35 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
08 сент, 21:45. Eskisehir Stadyumu (Эскишехир)
Турция
Армения

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на успех Турции можно с коэффициентом 1.32, что приблизительно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 10.0 (9%), даже ничья предложена за гораздо меньшие 5.58 (16%).

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Соперники уже встречались в текущей кампании: в первом туре «Лунные звезды» сломили армян на их поле (2:1). Победами турков завершились вообще все три очных матча сборных в истории. Непоражение гостей в предстоящем поединке можно оформить за 3.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния включили только сухие виктории хозяев:

• 2:0 — за 5.68;

• 1:0 — за 6.44;

• 3:0 — за 7.39.

В марте оппоненты забили три мяча на двоих: тотал больше 2.5 гола в ближайшей разборке можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22.

Рынок на обмен меткими выстрелами доступен за 2.14, обратный вариант предложен за 1.70.

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Прогноз и ставка на матч Турция — Армения

Команды лидируют в группе D: турки в четырех турах набрали девять очков, армяне — шесть в трех. Также сборные — самые результативные в группе, настреляли уже по семь мячей. Оппоненты на двоих провели только одну безголевую игру — Турция уступила Хорватии (0:2). А в мартовской встрече соперники обменялись результативными ударами уже в первом туре. Также Турция и Армения немало пропустили (по пять раз) и на двоих выдали лишь один сухой матч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.14.

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Грузия — Испания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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