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Грузия — Испания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Испания 8 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Альваро Мората (сборная Испании) после победы в Лиге наций.
Фото Global Look Press

8 сентября сборная Испании в поединке отборочного турнира Евро-2024 отправится на выезд к Грузии. Команды встретятся в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Игра начнется в 19.00 по московскому времени по свистку немецкого судьи Даниэля Зиберта. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
08 сент, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Испания

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Красной фурии»: победа гостей доступна с котировкой 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 9.50 (9%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Коэффициент на ничью — 5.41.

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Соперники пересекались совсем недавно: в 2021-м провели два матча в квалификации ЧМ-2022, оба закончились в пользу «Красной фурии». Более того, испанцы обыграли Грузию во всех четырех официальных встречах в истории. Вероятность того, что на этот раз «Крестоносцы» как минимум не уступят, оценена в 3.44.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на успех гостей с сухим счетом:

• 2:0 — за 5.67;

• 1:0 — за 6.24;

• 3:0 — за 7.37.

Хвича Кварацхелия (Грузия). Грузия — Испания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года

В отборе ЧМ в Катаре команды выдали два результативных матча (2:1 и 4:0 в пользу Испании). Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16. Правда, за четыре официальных очных поединка сборные лишь дважды пробивали «верх» по забитым мячам.

Рынок «обе забьют» идет за 2.17, обратный вариант можно взять за 1.68. Обмен результативными действиями произошел только в одном из четырех официальных противостояний оппонентов.

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Турция — Армения: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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