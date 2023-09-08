8 сентября Грузия в поединке отборочного турнира Евро-2024 примет неожиданно предпоследнюю команду группы А — Испанию. Игра пройдет в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе и начнется в 19.00 по московскому времени. Встречу рассудит бригада немца Даниэля Зиберта. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — однозначные фавориты: поставить на их победу можно с котировкой 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 9.50 (9%), даже на ничью доступен гораздо меньший коэффициент 5.41.

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на триумф Испании при благоприятном исходе принесет 1330 рублей.

Команды пересекались совсем недавно: в 2021-м провели два свидания в квалификации ЧМ-2022, оба закончились в пользу «Красной фурии». Более того, испанцы обыграли Грузию во всех четырех официальных встречах в истории. Вероятность того, что «Крестоносцы» не уступят в предстоящем поединке, оценена в 3.44.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на превосходство гостей:

• 2:0 — за 5.67;

• 1:0 — за 6.24;

• 3:0 — за 7.37.

В отборе ЧМ в Катаре соперники выдали два результативных матча (2:1 и 4:0 в пользу Испании). Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.

Рынок «обе забьют» идет за 2.17, обратный вариант можно взять за 1.68.

Прогноз и ставка на матч Грузия — Испания

Испания выглядела главным фаворитом группы А, но после двух сыгранных матчей с тремя очками опустилась на предпоследнюю строчку — конкуренты провели больше игр. Например, Грузия вышла на поле уже в трех встречах и накопила четыре балла. При этом команда Вилли Саньоля все равно выглядит аутсайдером: грузины никогда в истории не удерживали хотя бы ничью в официальных поединках с Испанией, а их состав в 5,4 раза дешевле (по данным Transfermarkt). К тому же лидер «Крестоносцев» Хвича Кварацхелия после потрясающего прошлого сезона пока никак не наберет форму: первый тур серии А он пропустил из-за травмы, а в оставшихся двух провел на поле всего 95 минут и отметился только ассистом.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.94.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей