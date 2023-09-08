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Грузия — Испания: прогноз на матч квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Испания 8 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хвича Кварацхелия (Грузия).
Фото Global Look Press

8 сентября Грузия в поединке отборочного турнира Евро-2024 примет неожиданно предпоследнюю команду группы А — Испанию. Игра пройдет в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе и начнется в 19.00 по московскому времени. Встречу рассудит бригада немца Даниэля Зиберта. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
08 сент, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Испания

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, гости — однозначные фавориты: поставить на их победу можно с котировкой 1.33, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 9.50 (9%), даже на ничью доступен гораздо меньший коэффициент 5.41.

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на триумф Испании при благоприятном исходе принесет 1330 рублей.

Команды пересекались совсем недавно: в 2021-м провели два свидания в квалификации ЧМ-2022, оба закончились в пользу «Красной фурии». Более того, испанцы обыграли Грузию во всех четырех официальных встречах в истории. Вероятность того, что «Крестоносцы» не уступят в предстоящем поединке, оценена в 3.44.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на превосходство гостей:

• 2:0 — за 5.67;

• 1:0 — за 6.24;

• 3:0 — за 7.37.

В отборе ЧМ в Катаре соперники выдали два результативных матча (2:1 и 4:0 в пользу Испании). Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.16.

Рынок «обе забьют» идет за 2.17, обратный вариант можно взять за 1.68.

Сборная Грузии. Хвича ведет «крестоносцев» в поход на Испанию. Справятся ли они с джокером «фурии» Хоселу?

Прогноз и ставка на матч Грузия — Испания

Испания выглядела главным фаворитом группы А, но после двух сыгранных матчей с тремя очками опустилась на предпоследнюю строчку — конкуренты провели больше игр. Например, Грузия вышла на поле уже в трех встречах и накопила четыре балла. При этом команда Вилли Саньоля все равно выглядит аутсайдером: грузины никогда в истории не удерживали хотя бы ничью в официальных поединках с Испанией, а их состав в 5,4 раза дешевле (по данным Transfermarkt). К тому же лидер «Крестоносцев» Хвича Кварацхелия после потрясающего прошлого сезона пока никак не наберет форму: первый тур серии А он пропустил из-за травмы, а в оставшихся двух провел на поле всего 95 минут и отметился только ассистом.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.94.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

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Эдуард Сперцян

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Максим Кузьмин

Балтика

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Николя Муми Нгамале

Динамо

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Брайан Мансилья

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 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

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