«Трактор» — «Локомотив»: у железнодорожников лучшая оборона в плей-офф
8 апреля пройдет четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом», в котором ярославцы могут обеспечить себе место в финале — они ведут в противостоянии 3:0. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд примерно равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.55, что около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за чуть большие 2.60 (37%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).
Победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.89, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.92.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.89, Ф2(0) — за 1.92;
• Ф1(-1.5) — за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82.
Вероятность овертайма оценена в 3.90, обратный вариант идет за 1.26.
Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Локомотив»
Челябинцы уступили в первых трех встречах во многом из-за отлаженной обороны соперника: в семи из 10 игр плей-офф до серии с «Локомотивом» команда Алексея Заварухина забросила минимум три шайбы, в поединках с ярославцами пока не сделала этого ни разу. В этом противостоянии «Трактор» лишь раз оформил 30 бросков в створ, еще дважды остановился на 25, а в среднем в Кубке Гагарина попадает в рамку только 24,5 раза за три периода. Железнодорожники защищаются лучше всех в турнире: получают в свои ворота в среднем 1,8 гола за 60 минут — больше ни у кого нет меньше двух.
Рекомендуемая ставка: «Трактор» ТМ бросков в створ 29.5 за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5