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«Трактор» — «Локомотив»: у железнодорожников лучшая оборона в плей-офф

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» 8 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Артур Каюмов («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

8 апреля пройдет четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом», в котором ярославцы могут обеспечить себе место в финале — они ведут в противостоянии 3:0. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд примерно равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.55, что около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за чуть большие 2.60 (37%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).

Победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.89, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.92.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.89, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1.5) — за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82.

Вероятность овертайма оценена в 3.90, обратный вариант идет за 1.26.

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Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Локомотив»

Челябинцы уступили в первых трех встречах во многом из-за отлаженной обороны соперника: в семи из 10 игр плей-офф до серии с «Локомотивом» команда Алексея Заварухина забросила минимум три шайбы, в поединках с ярославцами пока не сделала этого ни разу. В этом противостоянии «Трактор» лишь раз оформил 30 бросков в створ, еще дважды остановился на 25, а в среднем в Кубке Гагарина попадает в рамку только 24,5 раза за три периода. Железнодорожники защищаются лучше всех в турнире: получают в свои ворота в среднем 1,8 гола за 60 минут — больше ни у кого нет меньше двух.

Рекомендуемая ставка: «Трактор» ТМ бросков в створ 29.5 за 1.77.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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