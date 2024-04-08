8 апреля в 26-м туре Первой лиги встретятся вторая и четвертая команды первенства — «Химки» и тульский «Арсенал». Игра пройдет на подмосковной «Арене Химки», стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучит в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, вероятность — примерно 43%. Победа гостей предложена с котировкой 3.30 (28%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.20 (29%).

В первом круге «Химки» прихлопнули туляков на выезде (2:0). Сыграть на то, что в предстоящей встрече «Арсенал» не уступит, можно за 1.62.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу «Химок» — за 5.60;

• 0:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.58.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.92, обратный вариант дан за 1.82.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Арсенал»

Туляки защищаются лучше всех в лиге — у них всего 15 пропущенных в 24 играх, а в восьми последних турах они играли на ноль. Рынок на «обе забьют — нет» зашел в 16 матчах «Арсенала» в этом розыгрыше Первой лиги, в том числе во встрече с «Химками» в первом круге (0:2). Всего же в противостоянии команд эта ставка сыграла в шести из 11 поединков (включая товарищеские).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.82.

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