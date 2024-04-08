«Химки» — «Арсенал»: туляки не пропускали в восьми турах подряд
8 апреля в 26-м туре Первой лиги встретятся вторая и четвертая команды первенства — «Химки» и тульский «Арсенал». Игра пройдет на подмосковной «Арене Химки», стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучит в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, вероятность — примерно 43%. Победа гостей предложена с котировкой 3.30 (28%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.20 (29%).
В первом круге «Химки» прихлопнули туляков на выезде (2:0). Сыграть на то, что в предстоящей встрече «Арсенал» не уступит, можно за 1.62.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.20;
• 1:0 в пользу «Химок» — за 5.60;
• 0:0 — за 6.80.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.58.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.92, обратный вариант дан за 1.82.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Арсенал»
Туляки защищаются лучше всех в лиге — у них всего 15 пропущенных в 24 играх, а в восьми последних турах они играли на ноль. Рынок на «обе забьют — нет» зашел в 16 матчах «Арсенала» в этом розыгрыше Первой лиги, в том числе во встрече с «Химками» в первом круге (0:2). Всего же в противостоянии команд эта ставка сыграла в шести из 11 поединков (включая товарищеские).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5