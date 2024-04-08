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«Химки» — «Арсенал»: туляки не пропускали в восьми турах подряд

Прогноз на матч Первой лиги «Химки» — «Арсенал» 8 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Ткачев («Арсенал»).
Фото Официальный сайт «Арсенала»

8 апреля в 26-м туре Первой лиги встретятся вторая и четвертая команды первенства — «Химки» и тульский «Арсенал». Игра пройдет на подмосковной «Арене Химки», стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучит в 19.30 мск. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
08 апр, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Арсенал Т

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.25, вероятность — примерно 43%. Победа гостей предложена с котировкой 3.30 (28%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.20 (29%).

В первом круге «Химки» прихлопнули туляков на выезде (2:0). Сыграть на то, что в предстоящей встрече «Арсенал» не уступит, можно за 1.62.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.20;

• 1:0 в пользу «Химок» — за 5.60;

• 0:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.58.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.92, обратный вариант дан за 1.82.

Харри Кейн, (&laquo;Бавария&raquo;). «Арсенал» может лишить «Баварию» еще одного трофея. Кажется, Кейн действительно приносит несчастье

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Арсенал»

Туляки защищаются лучше всех в лиге — у них всего 15 пропущенных в 24 играх, а в восьми последних турах они играли на ноль. Рынок на «обе забьют — нет» зашел в 16 матчах «Арсенала» в этом розыгрыше Первой лиги, в том числе во встрече с «Химками» в первом круге (0:2). Всего же в противостоянии команд эта ставка сыграла в шести из 11 поединков (включая товарищеские).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.82.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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