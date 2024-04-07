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Сегодня, 14:15

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

7 апреля на «ВТБ Арене» пройдет столичное дерби — «Динамо» и «Спартак» сойдутся в поединке 23-го тура РПЛ. Главный арбитр встречи Кирилл Левников даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на команду Марцела Лички хозяев можно с коэффициентом 2.49, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш красно-белых доступен с котировкой 2.75 (36%), «мирный» результат идет за 3.75 (25%).

Рынок на непоражение парней Гильермо Абаскаля предложен за 1.59.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, итога дерби выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• победа «Динамо» 2:1 — за 8.60;

• 2:1 в пользу «Спартака» — за 9.00.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.31.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.50, обратный вариант доступен за 2.63.

Комбинированный рынок «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча дали за 1.72.

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«Зенит» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 7 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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