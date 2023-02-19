19 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ примет «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: на победу «красных дьяволов» предложен коэффициент 1.61, что составляет приблизительно 61% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.60 (17%). Ничья идет за 4.40 (22%).

Команды уже встречались в этом сезоне — в матче первого круга манкунианцы одержали минимальную победу 1:0. Считаете, что команда Эрика тен Хага опять выиграет? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.

Три наиболее вероятных результата встречи подтверждают преимущество «Манчестер Юнайтед:

• победа хозяев 2:1 идет за 7.80;

• ничья 1:1 — за 7.90;

• победа «МЮ» 2:0 — за 8.40.

До поражения в первом круге «лисы» шли на серии из пяти матчей без поражений против манкунианцев. На то, что коллектив Брендана Роджерса не уступит и в предстоящей встрече, предложен коэффициент 2.40.

Букмекеры полагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.34. Правда, команды не всегда дарили яркие матчи: забили на двоих три и более мяча только в пяти из последних 10 игр во всех турнирах.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года

Хозяева подошли к матчу в отличной форме: «красные дьяволы» проиграли лишь один раз в последних 18 матчах во всех турнирах, а победили за это время 14 раз. Отличную форму набрал Маркус Рэшфорд: в последних девяти турах чемпионата англичанин настрелял восемь голов, а всего в этом сезоне оформил уже 30 результативных действий.

«Лестер» в двух последних турах АПЛ оформил две результативные победы 4:2 и 4:1. Но команда Роджерса выступает нестабильно и в чемпионате идет только на 14-м месте, пропуская в среднем за матч 1.72 гола. «МЮ» тоже не всегда играет на ноль — пропустил в трех из последних четырех встреч во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.