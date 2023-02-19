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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «МЮ» в матче АПЛ против «Кристал Пэлас».
Фото Global Look Press

19 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ примет «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
19 февр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Лестер

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: на победу «красных дьяволов» предложен коэффициент 1.61, что составляет приблизительно 61% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.60 (17%). Ничья идет за 4.40 (22%).

Команды уже встречались в этом сезоне — в матче первого круга манкунианцы одержали минимальную победу 1:0. Считаете, что команда Эрика тен Хага опять выиграет? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.

Три наиболее вероятных результата встречи подтверждают преимущество «Манчестер Юнайтед:

• победа хозяев 2:1 идет за 7.80;

• ничья 1:1 — за 7.90;

• победа «МЮ» 2:0 — за 8.40.

До поражения в первом круге «лисы» шли на серии из пяти матчей без поражений против манкунианцев. На то, что коллектив Брендана Роджерса не уступит и в предстоящей встрече, предложен коэффициент 2.40.

Букмекеры полагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.34. Правда, команды не всегда дарили яркие матчи: забили на двоих три и более мяча только в пяти из последних 10 игр во всех турнирах.

Маркус Рэшфорд. «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: Рэшфорда ждет успешная охота на «лис»?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года

Хозяева подошли к матчу в отличной форме: «красные дьяволы» проиграли лишь один раз в последних 18 матчах во всех турнирах, а победили за это время 14 раз. Отличную форму набрал Маркус Рэшфорд: в последних девяти турах чемпионата англичанин настрелял восемь голов, а всего в этом сезоне оформил уже 30 результативных действий.

«Лестер» в двух последних турах АПЛ оформил две результативные победы 4:2 и 4:1. Но команда Роджерса выступает нестабильно и в чемпионате идет только на 14-м месте, пропуская в среднем за матч 1.72 гола. «МЮ» тоже не всегда играет на ноль — пропустил в трех из последних четырех встреч во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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