«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля 2023 года
19 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ примет «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток арбитра Стюарта Атвелла прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: на победу «красных дьяволов» предложен коэффициент 1.61, что составляет приблизительно 61% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.60 (17%). Ничья идет за 4.40 (22%).
Команды уже встречались в этом сезоне — в матче первого круга манкунианцы одержали минимальную победу 1:0. Считаете, что команда Эрика тен Хага опять выиграет? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном исходе принесет 1610 рублей.
Три наиболее вероятных результата встречи подтверждают преимущество «Манчестер Юнайтед:
• победа хозяев 2:1 идет за 7.80;
• ничья 1:1 — за 7.90;
• победа «МЮ» 2:0 — за 8.40.
До поражения в первом круге «лисы» шли на серии из пяти матчей без поражений против манкунианцев. На то, что коллектив Брендана Роджерса не уступит и в предстоящей встрече, предложен коэффициент 2.40.
Букмекеры полагают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.34. Правда, команды не всегда дарили яркие матчи: забили на двоих три и более мяча только в пяти из последних 10 игр во всех турнирах.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 19 февраля 2023 года
Хозяева подошли к матчу в отличной форме: «красные дьяволы» проиграли лишь один раз в последних 18 матчах во всех турнирах, а победили за это время 14 раз. Отличную форму набрал Маркус Рэшфорд: в последних девяти турах чемпионата англичанин настрелял восемь голов, а всего в этом сезоне оформил уже 30 результативных действий.
«Лестер» в двух последних турах АПЛ оформил две результативные победы 4:2 и 4:1. Но команда Роджерса выступает нестабильно и в чемпионате идет только на 14-м месте, пропуская в среднем за матч 1.72 гола. «МЮ» тоже не всегда играет на ноль — пропустил в трех из последних четырех встреч во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2