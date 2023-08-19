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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 19 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

19 августа «Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Тоттенхэму» во втором туре чемпионата Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе гостей: успех «красных дьяволов» оценили коэффициентом 2.40, это около 39% вероятности. На викторию «Тоттенхэма» предложили котировку 2.84 (35%). На «мирный» результат — 3.74 (26%).

Верите, что хозяева зацепят ничью с манкунианцами? Ставка в 1000 рублей на такой исход принесет 3740 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

Лишь одна из шести прошлых встреч соперников не пробила «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.42.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.50, обратный рынок — за 2.60. В половине из четырех предыдущих очных поединков «Юнайтед» выиграл всухую.

Триумф «шпор» с форой (0) идет за 2.11. Если верите в коллектив Эрика Тен Хага, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.78.

В пяти последних столкновениях с лондонцами «МЮ» отличался не менее двух раз за 90 минут. Индивидуальный тотал «дьяволов» выше 1.5 точных удара доступен за 1.93.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.96.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы с трудом разродились голом в поединке первого тура против «Вулверхэмптона» (1:0), но разборка со «шпорами» — идеальная возможность вернуться на путь результативности. В двух последних свиданиях «дьяволы» вонзили лондонцам по два мяча (2:0 и 2:2), в трех встречах до этого — по три (3:1, 3:0 и 3:2). В четырех предыдущих сезонах команды лишь дважды не пробили «верх» по метким выстрелам. В стартовом туре парни Ангелоса Постекоглу сообразили веселую ничью с «Брентфордом» (2:2). Все указывает на то, что на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» не будет скучно.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.92 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Боруссия Дортмунд» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 19 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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