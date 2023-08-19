«Боруссия Дортмунд» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 19 августа 2023 года
19 августа «Боруссия» примет «Кельн» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок первого тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Дениза Айтекина в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 19.25 мск.
В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех дортмундцев можно с коэффициентом 1.42, это около 68% вероятности. Триумф красно-белых предложен с котировкой 6.98 (14%). Ничья оценена в 5.39 (18%).
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Последний визит «Кельна» на «Сигнал Идуна Парк» закончился оглушительным разгромом (1:6). Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка тоже пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.63, ТМ 3 — за 2.35.
Коллектив Штеффена Баумгарта прошил ворота черно-желтых в трех очных встречах подряд. Результативная серия «Боруссии» против «козлов» еще длиннее — десять игр. «Обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.
В трех предыдущих домашних поединках из пяти «шмели» огорчили красно-белых минимум пять раз за 90 минут. Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 2.5 мяча имеется за 1.98.
Виктория хозяев с форой (-1.5) идет за 2.04. Если предполагаете, что «Кельн» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.84.
Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:
Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Кельн»
Черно-желтые были в шаге от первого титула за 11 лет, но облажались в заключительном туре с «Майнцем» (2:2). Салатница была упущена как раз на «Сигнал Идуна Парк», поэтому символично, что новый сезон «шмели» начнут дома — можно воспринимать это как отличный шанс загладить вину перед фанатами. Соперник для этого подобрался подходящий: в минувшем розыгрыше «Кельн» влетел «Боруссии» в Дортмунде со счетом 1:6, а в 2017-м и 2020-м получил здесь по пять мячей. Команды регулярно обмениваются голами: огорчили друг друга в восьми из десяти последних встреч в бундеслиге. Но даже несмотря на это, парни Эдина Терзича в состоянии стартовать с комфортной виктории на своем поле.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и победа «Боруссии» за 2.09.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0