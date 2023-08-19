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«Боруссия Дортмунд» — «Кельн»: прогноз на матч бундеслиги 19 августа 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Кельн» 19 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»).
Фото Global Look Press

19 августа «Боруссия» примет «Кельн» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок первого тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Дениза Айтекина в 19.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 19.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
19 авг, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Кельн

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех дортмундцев можно с коэффициентом 1.42, это около 68% вероятности. Триумф красно-белых предложен с котировкой 6.98 (14%). Ничья оценена в 5.39 (18%).

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Последний визит «Кельна» на «Сигнал Идуна Парк» закончился оглушительным разгромом (1:6). Аналитики склоняются к тому, что предстоящая разборка тоже пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов доступен за 1.63, ТМ 3 — за 2.35.

Коллектив Штеффена Баумгарта прошил ворота черно-желтых в трех очных встречах подряд. Результативная серия «Боруссии» против «козлов» еще длиннее — десять игр. «Обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.

В трех предыдущих домашних поединках из пяти «шмели» огорчили красно-белых минимум пять раз за 90 минут. Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 2.5 мяча имеется за 1.98.

Виктория хозяев с форой (-1.5) идет за 2.04. Если предполагаете, что «Кельн» навяжет сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.84.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:

  • 2:0 и 2:1 — за 8.50;

  • 1:1 — за 9.75;

  • 1:0 и 0:0 — за 10.75.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Кельн»

Черно-желтые были в шаге от первого титула за 11 лет, но облажались в заключительном туре с «Майнцем» (2:2). Салатница была упущена как раз на «Сигнал Идуна Парк», поэтому символично, что новый сезон «шмели» начнут дома — можно воспринимать это как отличный шанс загладить вину перед фанатами. Соперник для этого подобрался подходящий: в минувшем розыгрыше «Кельн» влетел «Боруссии» в Дортмунде со счетом 1:6, а в 2017-м и 2020-м получил здесь по пять мячей. Команды регулярно обмениваются голами: огорчили друг друга в восьми из десяти последних встреч в бундеслиге. Но даже несмотря на это, парни Эдина Терзича в состоянии стартовать с комфортной виктории на своем поле.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и победа «Боруссии» за 2.09.

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Футбол
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Кельн
Бундеслига
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«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
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Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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