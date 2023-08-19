«Боруссия Дортмунд» — «Кельн»: где смотреть матч бундеслиги 19 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
19 августа в первом туре бундеслиги «Кельн» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Дениза Айтекина. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 1.42, это около 68% вероятности. Ничья оценена в 5.39 (18%). Триумф «Кельна» предложен с котировкой 6.98 (14%).
Допускаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае удачного итога принесет 5390 рублей.
Из десяти недавних разборок соперников лишь две не пробили «верх» по точным выстрелам. Тотал больше трех голов идет за 1.63, ТМ 3 — за 2.35.
Коллектив Штеффена Баумгарта прошил ворота «шмелей» в трех очных встречах подряд. Результативная серия «Боруссии» против «козлов» еще длиннее — десять игр. «Обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.
Последний визит «Кельна» на «Сигнал Идуна Парк» закончился оглушительным разгромом (1:6). Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 2.5 мяча доступен за 1.98.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Себастьена Аллера. Гол в исполнении ивуарийца можно взять за 1.98.
Виктория хозяев с форой (-1.5) представлена за 2.04. Если думаете, что красно-белые навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.84.
Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0