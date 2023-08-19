19 августа в первом туре бундеслиги «Кельн» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Дениза Айтекина. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» с 19.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-желтых можно с коэффициентом 1.42, это около 68% вероятности. Ничья оценена в 5.39 (18%). Триумф «Кельна» предложен с котировкой 6.98 (14%).

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Из десяти недавних разборок соперников лишь две не пробили «верх» по точным выстрелам. Тотал больше трех голов идет за 1.63, ТМ 3 — за 2.35.

Коллектив Штеффена Баумгарта прошил ворота «шмелей» в трех очных встречах подряд. Результативная серия «Боруссии» против «козлов» еще длиннее — десять игр. «Обе забьют» дали за 1.63, обратный вариант — за 2.30.

Последний визит «Кельна» на «Сигнал Идуна Парк» закончился оглушительным разгромом (1:6). Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 2.5 мяча доступен за 1.98.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Себастьена Аллера. Гол в исполнении ивуарийца можно взять за 1.98.

Виктория хозяев с форой (-1.5) представлена за 2.04. Если думаете, что красно-белые навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1.5) за 1.84.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, отражают явное превосходство парней Эдина Терзича:

2:0 и 2:1 — за 8.50;

1:1 — за 9.75;

1:0 и 0:0 — за 10.75.

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